Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

И талианският премиер Джорджа Мелони осъди разпространението на дийпфейк изображение, на което тя е представена в легло и облечена в бельо, определяйки случая като пореден пример за използване на изкуствен интелект за политически атаки.
Мелони публикува въпросното изображение във Facebook, като го придружи с публикация, за която се предполага, че е написана от потребител на име Роберто. В нея той критикува премиера и заявява, че тя трябва да се „срамува“.
Италианският министър-председател предупреди за опасностите от разпространението на подобни изображения в социалните мрежи без проверка.
„Дийпфейковете са опасен инструмент, защото могат да заблуждават, манипулират и да насочват атаки към всеки. Аз мога да се защитя. Много други не могат“, написа Мелони в публикацията си.
Тя добави, че не е ясно дали ще подаде сигнал до полицията, както я призовават някои потребители в коментарите под публикацията. В същото време отбеляза, че манипулираното изображение „всъщност я кара да изглежда доста по-добре“.
„Но фактът остава, че за да атакуват и да фабрикуват лъжи, хората вече ще използват абсолютно всичко“, написа още тя.
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj
- Не е първият подобен случай
Това не е първият път, когато образът на Мелони, първата жена министър-председател на Италия, става обект на публично внимание чрез манипулации.
През февруари в Рим възникна скандал между църквата и държавата, след като в една църква беше изложено изображение на херувим, който поразително приличаше на Мелони.
Тогава тя реагира с чувство за хумор.
„Не, определено не изглеждам като ангел“, написа Мелони в социалните мрежи, придружавайки публикацията със смеещо се емоджи и снимка на произведението.