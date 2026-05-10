Свят

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

10 май 2026, 07:07
Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк
Източник: БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони осъди разпространението на дийпфейк изображение, на което тя е представена в легло и облечена в бельо, определяйки случая като пореден пример за използване на изкуствен интелект за политически атаки.

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook, като го придружи с публикация, за която се предполага, че е написана от потребител на име Роберто. В нея той критикува премиера и заявява, че тя трябва да се „срамува“.

Италианският министър-председател предупреди за опасностите от разпространението на подобни изображения в социалните мрежи без проверка.

„Дийпфейковете са опасен инструмент, защото могат да заблуждават, манипулират и да насочват атаки към всеки. Аз мога да се защитя. Много други не могат“, написа Мелони в публикацията си.

Тя добави, че не е ясно дали ще подаде сигнал до полицията, както я призовават някои потребители в коментарите под публикацията. В същото време отбеляза, че манипулираното изображение „всъщност я кара да изглежда доста по-добре“.

„Но фактът остава, че за да атакуват и да фабрикуват лъжи, хората вече ще използват абсолютно всичко“, написа още тя.

  • Не е първият подобен случай

Това не е първият път, когато образът на Мелони, първата жена министър-председател на Италия, става обект на публично внимание чрез манипулации.

През февруари в Рим възникна скандал между църквата и държавата, след като в една църква беше изложено изображение на херувим, който поразително приличаше на Мелони.

Тогава тя реагира с чувство за хумор.

„Не, определено не изглеждам като ангел“, написа Мелони в социалните мрежи, придружавайки публикацията със смеещо се емоджи и снимка на произведението.

Многото лица на Джорджа Мелони
8 снимки
Мелони
Мелони
Мелони
Мелони
Източник: apnews    
Джорджа Мелони Дийпфейк Изкуствен интелект Политически атаки Манипулация Социални мрежи Италиански премиер Фалшиви новини Онлайн опасности Медиен скандал
Последвайте ни

По темата

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 8 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 8 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 10 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Свят Преди 10 часа

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 11 часа

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 11 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 12 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 12 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

България Преди 13 часа

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 13 часа

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

<p>Идентифицираха &bdquo;нулевия&nbsp;пациент&ldquo; на хантавируса на круизния кораб</p>

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Свят Преди 13 часа

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Свят Преди 14 часа

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

България Преди 14 часа

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Свят Преди 15 часа

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Свят Преди 15 часа

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 10 май, неделя

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям като герои от „Бриджъртън“

Edna.bg

Терор в Прага: Ултраси на Славия нахлуха и атакуваха играчи и фенове на Спарта

Gong.bg

Реал Сосиедад и Бетис със зрелищно равенство

Gong.bg

Дъжд в Източна България в неделя

Nova.bg

Единайсет души са ранени и откарани в болници след експлозия на плавателен съд край Маями

Nova.bg