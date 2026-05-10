Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

И талианският премиер Джорджа Мелони осъди разпространението на дийпфейк изображение, на което тя е представена в легло и облечена в бельо, определяйки случая като пореден пример за използване на изкуствен интелект за политически атаки.

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook, като го придружи с публикация, за която се предполага, че е написана от потребител на име Роберто. В нея той критикува премиера и заявява, че тя трябва да се „срамува“.

Италианският министър-председател предупреди за опасностите от разпространението на подобни изображения в социалните мрежи без проверка.

„Дийпфейковете са опасен инструмент, защото могат да заблуждават, манипулират и да насочват атаки към всеки. Аз мога да се защитя. Много други не могат“, написа Мелони в публикацията си.

Тя добави, че не е ясно дали ще подаде сигнал до полицията, както я призовават някои потребители в коментарите под публикацията. В същото време отбеляза, че манипулираното изображение „всъщност я кара да изглежда доста по-добре“.

„Но фактът остава, че за да атакуват и да фабрикуват лъжи, хората вече ще използват абсолютно всичко“, написа още тя.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Не е първият подобен случай

Това не е първият път, когато образът на Мелони, първата жена министър-председател на Италия, става обект на публично внимание чрез манипулации.

През февруари в Рим възникна скандал между църквата и държавата, след като в една църква беше изложено изображение на херувим, който поразително приличаше на Мелони.

Тогава тя реагира с чувство за хумор.

„Не, определено не изглеждам като ангел“, написа Мелони в социалните мрежи, придружавайки публикацията със смеещо се емоджи и снимка на произведението.