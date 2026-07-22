Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

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А виобаза „Безмер“ разполага с необходимия капацитет да приема американски самолети-цистерни, а окончателното решение за евентуалното им разполагане трябва да бъде взето от Народното събрание. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в ефира на NOVA.

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Повод за коментара му е предложението на правителството за временното базиране на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“, както и критиките на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно предишното разполагане на американски самолети в България.

Какво е записано в първата дипломатическа нота

По думите на Запрянов в първата дипломатическа нота е било посочено, че самолетите се разполагат на територията на България в контекста на засиленото присъствие по източния фланг на НАТО, за логистична поддръжка и участие в учение.

„Имахме намерение да проведем учение за зареждане във въздуха на българските F-16 и да възстановим подготовката на нашите пилоти за подобни операции. За съжаление това не се реализира по организационни причини“, каза бившият министър.

Той обясни, че разполагането на съюзнически сили в държавите от източния фланг на НАТО не винаги е обвързано с конкретно военно учение.

„На Източния фланг на НАТО войски се разгръщат в различни страни. Те не са развърнати само за конкретно учение. Ако има планирано такова, идват и си тръгват в определен момент“, посочи Запрянов.

По думите му при предишното разполагане на американски самолети службите за сигурност са оценили, че няма пряка военна заплаха за България.

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„Безмер“ е част от плановете на НАТО

Бившият министър подчерта, че авиобаза „Безмер“ е модернизирана с инвестиции на НАТО и разполага с необходимата инфраструктура за приемане на различни видове военни самолети.

„Тя е подготвена да приема военнотранспортни самолети, не само самолети-цистерни. Базата е част от плановете за колективната отбрана на Алианса“, заяви той.

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Решението е в ръцете на парламента

Според Запрянов промяната в характера на мисията налага Народното събрание да се произнесе по искането.

„България е суверенна държава. Ако парламентът одобри предложението, самолетите ще бъдат разположени. Ако мнозинството не го подкрепи, те няма да дойдат. България няма императивен ангажимент по този договор“, каза той.

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Коментар за предупреждението от Иран

Запрянов коментира и дипломатическата нота, изпратена от Иран до България, в която се посочва, че всяко съдействие за американски военни операции ще бъде разглеждано като съучастие.

Той определи документа като „фактическо предупреждение“ и обясни, че при подобни случаи службите за сигурност – Служба „Военно разузнаване“, ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ – извършват анализ на риска и изготвят оценка, въз основа на която правителството взема решение за необходимите мерки.

Депутатите се очаква да разгледат предложението за разполагането на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“, като темата предизвика широк обществен и политически дебат на фона на напрежението в Близкия изток.