Тайната на Итака: Археолози разкриха култ към Одисей, просъществувал цели 1000 години

З а древните гърци Одисеята е била нещо много повече от епическо забавление край огъня. Археолози откриха решителни доказателства за съществуването на организиран духовен култ, който е почитал Омировия герой на неговия легендарен роден остров Итака. В епичната поема измореният от войната цар се оказва пленник на богинята Калипсо, която му обещава безсмъртие и вечна младост, ако остане с нея. Одисей обаче копнее да се завърне при семейството си след 10 години битки край Троя, впускайки се в 10-годишно опасно пътешествие през буреносни морета, циклопи и магьосници, за да прегърне отново родната си земя, пише ВВС.

Находките, които потвърдиха съществуването на светилището

Опасните приключения на митичния цар не приключват с епичния му разказ, а вдъхновяват духовно поклонение, просъществувало цели 1000 години. Разкопките на острова, започнали още в края на 19 век, разкриват редица артефакти, включително миниатюрен бронзов бюст на героя и декрет от 207 г. пр.н.е., намерен в днешна Турция, в който се споменава светилището Одисеон и ежегоден фестивал в чест на царя. През 2025 г. археолози от Университета в Янина, водени от професор Янос Лолос и Кристина Марабеа, разкриха монументален комплекс, известен като Омировата школа, датиращ от елинистическия период между 4-ти и 1-ви век пр.н.е.

Писмените доказателства върху древните керемиди

Екипът от изследователи открива фрагменти от 3 покривни керемиди, които категорично идентифицират комплекса като търсеното светилище. Върху 2 от тях е щампован надписът „на Одисей“ на старогръцки език, което според Марабеа е познат формат от други древни светилища, посветени на богове като Аполон и Посейдон. Третият фрагмент съдържа лично посвещение и вероятно е бил оставен като вотивен дар от поклонник, което потвърждава, че мястото е функционирало като обществен сборен пункт и епицентър на поклонението за местни и чуждестранни посетители през елинистическата и ранната римска епоха.

Odysseus from Odyssey wasn’t real, but he had real worshippers in ancient Ithaca https://t.co/uXAeIQLxmV — The Straits Times (@straits_times) July 22, 2026

Древните монети и ритуалните триножници

Тези нови открития надграждат предишни ценни археологически находки на острова. Още през 30-те години на 20-ти век в крайбрежна пеCave на северозападния бряг са намерени 12 бронзови триножни казана от 9-ти и 8-ми век пр.н.е., използвани за оброчни дарове. На друг обект са изкопани бронзови монети с гравиран лика на брадатия Одисей, а откритият указ съдържа официална покана за фестивала Одисея, който вероятно е включвал спортни дисциплини като хвърляне на диск и стрелба с лък, театрални рецитации на епоса и жертвоприношения към героя и неговата покровителка Атина.

Мостът между божественото и човешкия свят

Широко разпространеното научно мнение определя Одисей като митичен персонаж, а не като реална историческа личност, макар в поемите да присъстват географски елементи от дворците в Микена и Пилос. Професор Джоел Кристенсен обяснява, че култът към героите в древна Гърция е задоволявал човешката нужда от близост до божественото, функционирайки подобно на християнските светци. Героите са били възприемани като полубогове и посредници, а самият Одисей, слизайки при мъртвите в подземното царство и завръщайки се обратно, се е превърнал в мощен символ за преминаване между световете.

Odysseus Wasn’t Real. But He Had Real Worshipers in Ancient Ithaca. https://t.co/sgWwbSgkWN via @NYTimes — YD (@Enhance___) July 22, 2026

Ролята на митовете за общата гръцка идентичност

С развитието на независимите гръцки градове-държави и разширяването на търговията в Средиземноморието, митичните фигури започват да обединяват отделните общности в общ пан-елински разказ. Когато устните предания за Троянската война официално са записани през 8-ми век пр.н.е., жителите на Итака започват твърдо да идентифицират своя остров и гражданска идентичност с образа на Одисей. Почитането на героя им позволява да поставят своята родина на картата на древния свят и да привличат поклонници от редица далечни региони.

Наследството на Одисеята през вековете

Артефактите, намерени на Итака, покриват огромен период от 9-ти век пр.н.е. чак до римската епоха през 1-ви и 2-ри век сл.н.е. Това доказва, че организираният култ е съществувал приблизително 1000 години след предполагаемото завръщане на легендарния цар от Троя около 1200 г. пр.н.е. и около 500 години след написването на епоса. Във времена преди появата на съвременните медии, разказите за пътуващия герой са служили като основна съединителна тъкан между древните култури, оставяйки незаличима следа в световното наследство.