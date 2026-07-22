Свят

Петролът продължава нагоре заради нови рискове за доставките

Танкерите със саудитски петрол променят маршрутите си след заплахите на хусите

Маргарита Костадинова

22 юли 2026, 10:50
Петролът продължава нагоре заради нови рискове за доставките
Напрежението около ключовите морски маршрути принуждава танкери да променят курса си и оскъпява превоза на суровината.   
Източник: istock

Цените на петрола продължиха да се повишават, доближавайки най-високите си нива от близо шест седмици. Причината е разрастването на конфликта между САЩ и Иран и опасенията, че доставките от Близкия изток може да бъдат допълнително затруднени.

Фючърсите на сорта Брент преминаха над 92 долара за барел, а американският лек суров петрол се търгуваше над 85 долара за барел. По-късно в азиатската сесия поскъпването се ускори до около 2%.

Петролът отново тръгна нагоре, Ормузкият проток връща страха на пазарите

Пазарът реагира на новите американски удари по военни обекти в Иран и последвалите ирански атаки срещу американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Напрежението вече засяга не само Ормузкия проток, но и друг важен маршрут за световната търговия с петрол – пролива Баб ел Мандеб между Червено море и Аденския залив.

Танкерите за Китай и Индия обръщат курса

Подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и заплашиха да атакуват кораби, които превозват саудитски петрол.

След предупрежденията три танкера със суров петрол за Китай и Индия промениха курса си. Вместо да преминат край бреговете на Йемен, корабите се насочиха към Суецкия канал.

Промяната на маршрутите може да удължи доставките и да увеличи разходите за транспорт и застраховане на товарите.

Значението на маршрута през Червено море нарасна, след като движението на танкери през Ормузкия проток рязко намаля заради възобновяването на бойните действия между САЩ и Иран.

Саудитска Арабия може да пренасочва част от петрола си към пристанището Янбу на Червено море, заобикаляйки Ормуз. Заплахите на хусите обаче поставят под риск и този алтернативен маршрут.

Цените на петрола скочиха до едномесечен връх заради новата военна ескалация в Близкия изток

Нов проблем и в Черно море

Допълнителна несигурност идва от Черно море. „Каспийският тръбопроводен консорциум“ преустанови приемането на петрол от Казахстан, след като спря товаренето на своя терминал заради атаки срещу танкери.

Според анализаторите на нидерландската банка ING по-продължително прекъсване може да принуди Казахстан да ограничи добива, тъй като голяма част от износа на страната преминава именно през системата на консорциума.

На този фон предварителните данни на Американския петролен институт показаха увеличение на запасите от суров петрол и дестилати в САЩ, докато наличностите от бензин са намалели.

По-късно се очакват официалните данни на американската Администрация за енергийна информация. Те могат временно да повлияят върху цените, но основният фактор за пазара остава рискът от прекъсване на ключови маршрути за доставки от Близкия изток.

Редактор: Маргарита Костадинова
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