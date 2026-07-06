Тръмп унизи Мелони с призиви за „ограничителна заповед“, тя го нарече „жалък и дребен хулиган“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде АНСА.

Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут Соушъл нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис „Нужна е ограничителна заповед“. Той направи това вчера - броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Засега италианската министър-председателка не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.

Лидерът на италианската центристка партия „Действие“ Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп „жалък и дребен хулиган“.

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала“ да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.

Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като „безсмислени“, заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга.

Trump verspottet Meloni mit Schmacht-Foto – Italien fassungslos: „Widerlicher Billig-Bully“https://t.co/MdVLuOafQP — Andreas Phieler (@ap_tweety) July 6, 2026

Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.

Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата утре и вдругиден в турската столица Анкара среща на върха на НАТО, отбелязва АП.

Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като „напълно измислена“, и заяви: „Италия и аз никога не се молим на никого“.

Подвеждащи публикации в социалните мрежи

Последният словесен сблъсък между Тръмп и Мелони предизвика вълна от публикации в социалните мрежи в подкрепа на италианския премиер, като потребители споделяха видеа, на които тя е приветствана и прегръщана от поддръжници.

Последните социологически данни показват, че партията на Мелони „Братя на Италия“ остава най-популярната политическа сила в страната. Проучване на YouTrend за Sky TG24, публикувано през юни, дава на партията 28,6% подкрепа с над седем процентни пункта пред лявоцентристката Демократическа партия с 21,5%.

Въпреки това данните показват и по-слаба лична популярност на Мелони. Според проучване на YouGov от април, 35% от италианците имат положително мнение за нея, докато 57% - отрицателно.

Отделно проучване на Ipsos от февруари поставя одобрението за нея на 44%.

Тези резултати са по-ниски в сравнение с 2023 г., когато изследване на Pew Research установи, че 57% от италианците са имали положително мнение за Мелони по-малко от година след встъпването ѝ в длъжност.

Въпреки лекото понижение в личната ѝ популярност спрямо първоначалния пик, няма сериозни данни, които да сочат политическа криза или заплаха за стабилността ѝ.