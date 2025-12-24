След "обира на века": Лувърът постави метални решетки над прозорците си

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Е мблематичният музей Лувъра монтира голяма метална решетка над прозорците на галерията, от която крадци откраднаха бижута на стойност около 102 милиона долара. Решетките са последната мярка, предприета през последните месеци, тъй като стандартите за сигурност в най-посещавания музей в света са подложени на интензивен контрол след дръзката кражба, известна в медийното пространство като "обира на века", предаде France24.

Във вторник, 23 декември, музеят Лувър инсталира метални решетки над прозорците на Галерия "Аполон", където крадци нахлуха в парижката забележителност, за да откраднат кралски бижута при скорошен дневен обир.

30 секунди, които решиха всичко в Лувъра

„Това е една от спешните мерки, взети след кражбата“, каза пред АФП заместник-администраторът на музея Франсис Щайнбок.

Рано сутринта работници на балкона на галерията помогнаха за позиционирането на голяма решетка, издигната с кран, за да я закрепят към високите френски прозорци на галерията.

„Бяхме се ангажирали да го направим преди края на годината“, каза Щайнбок, добавяйки, че продължават дискусиите относно „осигуряването на другите прозорци“.

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Директорът на Лувъра Лорънс де Кар заяви пред законодателите миналата седмица, че решетка ще бъде преинсталирана „преди Коледа“, отбелязвайки, че една е била премахната през 2003-2004 г. по време на реставрационни дейности в Галерия "Аполон".

Монтажът на решетки е последната мярка, предприета през последните месеци, тъй като стандартите за сигурност в най-посещавания музей в Париж са подложени на интензивен контрол след октомврийската кражба, когато крадци откраднаха бижута на стойност около 102 милиона долара.

В музея е разположен полицейски екип и е в ход проект за засилване на видеонаблюдението, каза Щайнбок.

Миналата седмица Лувърът също обяви завършването на мерките за защита от проникване около музея.

При обира на 19 октомври крадци паркираха камион с разтегателна стълба под Галерия "Аполон", където се съхраняват френските кралски бижута. Те се покатериха, счупиха прозорец и използваха ъглошлайфи, за да разрежат стъклените витрини, съдържащи съкровищата, които все още липсват.

След дръзкия обир на бижута от Лувъра през октомври 2025 г., при който крадци проникнаха през прозореца на галерия "Аполон" и откраднаха скъпоценности на стойност около 102 милиона долара, музеят предприе спешни мерки за сигурност. Тези действия идват на фона на дългогодишни дискусии и проблеми с охраната на световноизвестната институция, които често са водили до официални реакции и промени в протоколите.

През 2003-2004 г., по време на реставрационни дейности в галерия "Аполон", защитна метална решетка, покриваща прозорците, е била премахната. Това решение, част от по-широк проект за обновление, неволно е създало уязвимост, която години по-късно ще бъде експлоатирана от престъпници.

По-късно, през април 2013 г., проблемът с обществената сигурност в музея ескалира до такава степен, че служителите на Лувъра обявиха стачка. Протестът беше насочен срещу нарастващия брой агресивни джебчии, които тероризираха посетителите. В отговор на кризата и за да възстанови доверието, парижката полицейска префектура предприе конкретни действия: бяха разположени постоянно въоръжени полицаи в музея и други ключови туристически обекти, увеличен беше броят на камерите за видеонаблюдение, а правоохранителните органи започнаха тясно сътрудничество с прокуратурата за разбиване на престъпните мрежи. Заместник-директорът на Лувъра по онова време, Ерве Барбаре, отбеляза "значителен разубеждаващ ефект" от тези мерки.Въпреки тези усилия, вътрешните пропуски останаха.

През 2019 г., одитен доклад, изготвен от експерти на бижутерийната компания Van Cleef & Arpels, изрично посочи балкона на галерия "Аполон" като "слабо място", лесно достъпно със стълба. За съжаление, тези препоръки не бяха изпълнени, а директорката на Лувъра Лорънс де Кар по-късно заяви, че не е била наясно с този одит, когато е поела поста. Това бездействие представляваше пропусната възможност за превантивни мерки.

След октомврийския обир през 2025 г., при който крадците използваха именно височинна платформа, за да достигнат балкона и прозореца на галерия "Аполон", Лорънс де Кар публично призна за "ужасен провал" и "недостатъчно финансиране" на периметровата сигурност, както и за "крайно недостатъчно" външно видеонаблюдение. Министерството на правосъдието също потвърди наличието на пропуски в сигурността. Като непосредствена реакция, част от най-ценните кралски бижута бяха преместени във френската Централна банка за по-висока степен на защита.

Предложението за оставка на де Кар беше отхвърлено.В отговор на тези събития, музеят пристъпи към незабавни действия.