Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Четвъртият предполагаем член на групата, извършила обира, беше обвинен

28 ноември 2025, 21:13
Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити
Източник: БГНЕС

Ч етвъртият предполагаем член на групата, извършила обира в Лувъра, е бил обвинен и изправен пред съдия в Париж, предаде АФП, позовавайки се на източник, запознат с делото.

Адвокатите на предполагаемия извършител са поискали заседанието да се проведе при закрити врата, твърди журналист от АФП, присъствал на заседанието.

Месец след грандиозния обир, бижутата на френската корона, откраднати от Галерията на Аполон и оценени на 88 милиона евро, все още не са открити. Същото важи и за поръчителите.

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

От друга страна четиримата заподозрени, че са извършили обира на 19 октомври, вече са в ръцете на правосъдието, съобщават източници, близки до разследването.  

Последният член на групата, издирван от полицията, беше задържан във вторник сутринта. Преди този последен удар, разследващите успяха да арестуват в две отделни операции трима от четиримата предполагаеми извършители. Те бяха обвинени в организиран грабеж и престъпен сговор.       

Сред вече задържаните трима мъже на възраст 35, 37 и 39 години са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, двама от които на 19 октомври са проникнали в Галерията на Аполон, докато другите двама са останали отвън, преди всички да успеят да избягат заедно.        

Четвърто лице - 38-годишна жена, партньорка на един от заподозрените, е заподозряна в съучастие, но е успяла да избяга.

Престъпниците действаха посред бял ден. Извършеният от тях дързък обир им отне само осем минути.

Двама от извършителите са оставили следи от ДНК върху един от скутерите, използвани за бягството, върху една от счупените витрини и върху предмети, изоставени в Лувъра. 

Профилите на престъпниците не съответстват на тези, които обикновено се свързват с върховете  на организираната престъпност, посочи прокурорът на Париж Лор Бекюо.       

Трети задържан за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Двама от тях са били без работа - единият е бил куриер или боклукчия, а другият - нелегален таксиметров шофьор, известен с кражби с утежняващи вината обстоятелства.

Успоредно с разследването възникна полемика относно сигурността на Лувъра. Сметната палата - органът, който отговаря за публичните средства, счете, че най-посещаваният музей в света е "давал предимство на забележими и атрактивни дейности" за сметка на сигурността.

Изправен пред тревожна амортизация, в началото на годината президентът Еманюел Макрон обяви "колосален" проект за модернизиране на музея, включващ нов вход, зала, посветена на "Мона Лиза", и по-скъпи билети за посетители от страни извън ЕС. В четвъртък Лувърът потвърди увеличение от 45 процента на цената на входните билети за тези посетители. 

Източник: БТА, Елена Христова    
Лувър Обир Париж Задържани Бижута на короната Престъпност Разследване Сигурност на музея Галерия на Аполон Организиран грабеж
