Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

К им Кардашиян и Луис Хамилтън изгледаха заедно Супербоул LX.

Основателката на SKIMS (45 г.) и звездата от Формула 1 (41 г.) бяха забелязани да седят един до друг в ложа по време на големия мач на стадион „Ливайс“ в Санта Клара, Калифорния, в неделя, 8 февруари.

Lewis Hamilton with rumoured girlfriend, Kim Kardashian, at the Super Bowl.



pic.twitter.com/snRAi3S0wC — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) February 9, 2026

Двойката, чиито отношения са обект на слухове, поддържа приятелство от няколко години. Спекулациите обаче се засилиха, след като миналата седмица бяха видени да пристигат заедно в хотел в Париж, Франция.

Източник: Getty Images

„Това беше романтична среща“, сподели източник пред PEOPLE , добавяйки, че двамата са летели до Париж с частен самолет от Обединеното кралство.

След развода си с Кание Уест през 2022 г., Ким имаше публична връзка с Пийт Дейвидсън и слухове за романс със звездата от NFL Одел Бекъм Джуниър. По време на гостуване в подкаста „Khloé in Wonder Land“ миналия месец, Кардашиян разкри, че не е излизала по срещи през последната година, избирайки вместо това да се съсредоточи върху четирите си деца.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at the Super Bowl last night 👀 Will we see her in the paddock next? pic.twitter.com/IT9BKZRdqF — WTF1 (@wtf1official) February 9, 2026

„Просто чувствам, че децата ми имат нужда от мен“, сподели тя.

„Наистина е трудно, когато трябва да ги слагам да спят всяка вечер. Аз ги събуждам. Аз ги водя на училище. Приготвям ги. Те спят в моето легло. Нямах време за срещи – и това ме устройва“.

Риалити звездата все пак сподели какво търси в потенциалния си партньор:

„Добри нрави и ценности, спокоен човек, на когото може да се разчита. Човек, който поема отговорност. Мисля, че това е най-важното за мен“.

Хамилтън имаше дългогодишна връзка с прекъсвания с Никол Шерзингер от 2007 до 2015 г. В миналото името му е било свързвано с Риана, Кендъл Дженър, Джиджи Хадид, Шакира и други популярни звезди.