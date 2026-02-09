Любопитно

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън разпалиха слуховете за нов романс, след като се появиха заедно в ложа на Супербоул 2026. Близки до двойката твърдят, че срещата им е била романтична и идва веднага след общия им уикенд в Париж. Любов на високи скорости!

9 февруари 2026, 13:52
Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026
Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки
9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски
Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства
Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената
Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара
Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България
Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

К им Кардашиян и Луис Хамилтън изгледаха заедно Супербоул LX.

Основателката на SKIMS (45 г.) и звездата от Формула 1 (41 г.) бяха забелязани да седят един до друг в ложа по време на големия мач на стадион „Ливайс“ в Санта Клара, Калифорния, в неделя, 8 февруари.

Двойката, чиито отношения са обект на слухове, поддържа приятелство от няколко години. Спекулациите обаче се засилиха, след като миналата седмица бяха видени да пристигат заедно в хотел в Париж, Франция.

Източник: Getty Images

„Това беше романтична среща“, сподели източник пред PEOPLE, добавяйки, че двамата са летели до Париж с частен самолет от Обединеното кралство.

Източник: Getty Images

След развода си с Кание Уест през 2022 г., Ким имаше публична връзка с Пийт Дейвидсън и слухове за романс със звездата от NFL Одел Бекъм Джуниър. По време на гостуване в подкаста „Khloé in Wonder Land“ миналия месец, Кардашиян разкри, че не е излизала по срещи през последната година, избирайки вместо това да се съсредоточи върху четирите си деца.

„Просто чувствам, че децата ми имат нужда от мен“, сподели тя.

„Наистина е трудно, когато трябва да ги слагам да спят всяка вечер. Аз ги събуждам. Аз ги водя на училище. Приготвям ги. Те спят в моето легло. Нямах време за срещи – и това ме устройва“.

Източник: Getty Images

Риалити звездата все пак сподели какво търси в потенциалния си партньор:

Източник: Getty Images

„Добри нрави и ценности, спокоен човек, на когото може да се разчита. Човек, който поема отговорност. Мисля, че това е най-важното за мен“.

Източник: Getty Images

Хамилтън имаше дългогодишна връзка с прекъсвания с Никол Шерзингер от 2007 до 2015 г. В миналото името му е било свързвано с Риана, Кендъл Дженър, Джиджи Хадид, Шакира и други популярни звезди.

Зрелищното шоу на Супербоул, което вбеси Тръмп
30 снимки
ь
ь
Bad Bunny
ь
Ким Кардашиян Луис Хамилтън Супербоул Слухове за романс Париж Формула 1 SKIMS Знаменитости Романтична среща Личен живот
Последвайте ни
Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Gen Z е първото поколение, което е

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
Страда ли котката ми от алергия?

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 9 минути

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 11 минути

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 56 минути

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

България Преди 1 час

Три екипа на полицията са на място

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 1 час

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 1 час

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любопитно Преди 1 час

Илон Мъск

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Свят Преди 2 часа

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

България Преди 2 часа

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

<p>Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година</p>

НСИ: Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година

България Преди 2 часа

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г.

НАП

Ако си купите стаж за пенсия ще платите по-малко данъци

България Преди 2 часа

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Любопитно Преди 2 часа

Потребителите на Viber в България вече могат да изпращат и заявяват пари мигновено и безплатно, както и да получат виртуална карта Viber Pay

<p>&bdquo;Да обичаш на инат&ldquo; &ndash; номинациите за ИКАР 2026</p>

„Да обичаш на инат“ – номинациите за ИКАР 2026

България Преди 2 часа

„Въпреки че държавата не ни обича много, ние, творците, трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, каза Христо Мутафчиев

Влак блъсна и уби мъж в Перник

Влак блъсна и уби мъж в Перник

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на гара „Разпределителна"

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в неделя по обяд

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цвети Радойчева: Астролог ме прати в Лондон за ЧРД

Edna.bg

Сватба на терена! Bad Bunny с историческо шоу

Edna.bg

Пребиха футболен съдия след предложение за брак на мъж (видео+снимки)

Gong.bg

Олимпийски шампион се съблече и се метна върху снега

Gong.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg

Побой над малолетно момиче беше заснет и публикуван в социалните мрежи

Nova.bg