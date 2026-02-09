Въвеждането на еврото налага нови учебници в училище

Е дна от най-големите издателски групи на учебници – „Просвета“ внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година.
Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.
По математика и география и икономика за 5-и и 6-и клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.
Учебниците са по следните предмети и класове
За начален етап:
математика – 1-и и 2-и клас;
технологии и предприемачество – 1-и и 2-и клас.
За прогимназиален етап:
математика – 5-и и 6-и клас;
география и икономика – 5-и и 6-и клас;
технологии и предприемачество – 5-и и 6-и клас;
компютърно моделиране и информационни технологии – 7-и клас.