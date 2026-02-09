Въвеждането на еврото налага нови учебници в училище

Е дна от най-големите издателски групи на учебници – „Просвета“ внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година.

Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.

По математика и география и икономика за 5-и и 6-и клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.

Учебниците са по следните предмети и класове

За начален етап:

математика – 1-и и 2-и клас;

технологии и предприемачество – 1-и и 2-и клас.

За прогимназиален етап:

математика – 5-и и 6-и клас;

география и икономика – 5-и и 6-и клас;

технологии и предприемачество – 5-и и 6-и клас;

компютърно моделиране и информационни технологии – 7-и клас.