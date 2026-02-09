Тажка катастрофа карй Ямбол, петима пострадали

П етима души - три жени в тежко състояние и двама мъже, са пострадали при катастрофата на главен път I-7 в близост до Ямбол. Те са приети в спешното отделение на ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”, съобщиха от лечебното заведение.

Инцидентът е станал между два леки автомобила в участъка между селата Веселиново и Могила. Временно движението там е ограничено, като трафикът се пренасочва през град Ямбол, съобщиха по-рано от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Сигнал за катастрофата е постъпил малко след 14:30 часа. На място се извършват процесуално-следствени действия. След приключването им и почистването на пътното платно движението ще бъде възстановено, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Път I-7 на територията на област Ямбол свързва автомагистрала „Тракия" с Граничния контролно-пропусквателен пункт „Лесово". Трасето е натоварено, включително и с движение на тежкотоварни автомобили.