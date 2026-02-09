Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Д а, тази двойка наистина каза „Да!“ по време на изпълнението на Bad Bunny на Супербоул LX. Шоуто на пуерториканския певец бе изпълнено с изненади, гостуващи знаменитости и една истинска сватбена церемония.
Булката и младоженецът, чиито имена не се споменават, са двойка в реалния живот, потвърждава PEOPLE.
По време на изпълнението младоженците се целунаха, преди да се раздели за появата на Лейди Гага, която изпя „Die with a Smile“ с банда на живо. Двойката седеше в ъгъла на сцената до триетажна торта, от която по-късно отрязаха голямо парче. Изпълнителката на „Born This Way“ танцува с Bad Bunny, докато той пееше „BAILE INoLVIDABLE“.
Носителят на „Грами“ изпълни хитове като „Tití me preguntó“, „Yo Perreo Sola“ и „NUEVAYoL“. Той включи и елементи от класики на Тего Калдерон, Дон Омар и Дади Янки. Педро Паскал, Карди Би, Джесика Алба и Карол Джи се появиха като изненадващи танцьори, а Рики Мартин изпя няколко реда от „LO QUE LE PASÓ A HAWAii“.
Шоуто завърши с показване на поредица от международни флагове, докато на голям видеоекран се изписа съобщението: „Единственото нещо, по-мощно от омразата, е любовта“. Bad Bunny приключи спектакъла с думите на испански: „Все още сме тук“, след което заби на земята футболна топка с надпис: „Заедно сме Америка“.
Преди представянето си, по време на пресконференция на 5 февруари, Bad Bunny сподели, че зрителите „трябва само да се грижат за танците“ и няма нужда да учат испански, за да се насладят на шоуто. „Просто искам хората да се забавляват. Ще бъде огромно парти“, заяви той.
Още кадри от зрелищното шоу на полуфинала на Супербоул - вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.