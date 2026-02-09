Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Д а, тази двойка наистина каза „Да!“ по време на изпълнението на Bad Bunny на Супербоул LX. Шоуто на пуерториканския певец бе изпълнено с изненади, гостуващи знаменитости и една истинска сватбена церемония.

Булката и младоженецът, чиито имена не се споменават, са двойка в реалния живот, потвърждава PEOPLE .

Източник: Getty Images

По време на изпълнението младоженците се целунаха, преди да се раздели за появата на Лейди Гага, която изпя „Die with a Smile“ с банда на живо. Двойката седеше в ъгъла на сцената до триетажна торта, от която по-късно отрязаха голямо парче. Изпълнителката на „Born This Way“ танцува с Bad Bunny, докато той пееше „BAILE INoLVIDABLE“.

Източник: Getty Images

Носителят на „Грами“ изпълни хитове като „Tití me preguntó“, „Yo Perreo Sola“ и „NUEVAYoL“. Той включи и елементи от класики на Тего Калдерон, Дон Омар и Дади Янки. Педро Паскал, Карди Би, Джесика Алба и Карол Джи се появиха като изненадващи танцьори, а Рики Мартин изпя няколко реда от „LO QUE LE PASÓ A HAWAii“.

Източник: Getty Images

Шоуто завърши с показване на поредица от международни флагове, докато на голям видеоекран се изписа съобщението: „Единственото нещо, по-мощно от омразата, е любовта“. Bad Bunny приключи спектакъла с думите на испански: „Все още сме тук“, след което заби на земята футболна топка с надпис: „Заедно сме Америка“.

Преди представянето си, по време на пресконференция на 5 февруари, Bad Bunny сподели, че зрителите „трябва само да се грижат за танците“ и няма нужда да учат испански, за да се насладят на шоуто. „Просто искам хората да се забавляват. Ще бъде огромно парти“, заяви той.