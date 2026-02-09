Любопитно

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

9 февруари 2026, 14:11
Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул
Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки
9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски
Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства
Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената
Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара
Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България
Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Д а, тази двойка наистина каза „Да!“ по време на изпълнението на Bad Bunny на Супербоул LX. Шоуто на пуерториканския певец бе изпълнено с изненади, гостуващи знаменитости и една истинска сватбена церемония.

Булката и младоженецът, чиито имена не се споменават, са двойка в реалния живот, потвърждава PEOPLE.

Източник: Getty Images

По време на изпълнението младоженците се целунаха, преди да се раздели за появата на Лейди Гага, която изпя „Die with a Smile“ с банда на живо. Двойката седеше в ъгъла на сцената до триетажна торта, от която по-късно отрязаха голямо парче. Изпълнителката на „Born This Way“ танцува с Bad Bunny, докато той пееше „BAILE INoLVIDABLE“.

Източник: Getty Images

Носителят на „Грами“ изпълни хитове като „Tití me preguntó“, „Yo Perreo Sola“ и „NUEVAYoL“. Той включи и елементи от класики на Тего Калдерон, Дон Омар и Дади Янки. Педро Паскал, Карди Би, Джесика Алба и Карол Джи се появиха като изненадващи танцьори, а Рики Мартин изпя няколко реда от „LO QUE LE PASÓ A HAWAii“.

Източник: Getty Images

Шоуто завърши с показване на поредица от международни флагове, докато на голям видеоекран се изписа съобщението: „Единственото нещо, по-мощно от омразата, е любовта“. Bad Bunny приключи спектакъла с думите на испански: „Все още сме тук“, след което заби на земята футболна топка с надпис: „Заедно сме Америка“.

Преди представянето си, по време на пресконференция на 5 февруари, Bad Bunny сподели, че зрителите „трябва само да се грижат за танците“ и няма нужда да учат испански, за да се насладят на шоуто. „Просто искам хората да се забавляват. Ще бъде огромно парти“, заяви той.

Още кадри от зрелищното шоу на полуфинала на Супербоул - вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Зрелищното шоу на Супербоул, което вбеси Тръмп
30 снимки
ь
ь
Bad Bunny
ь
Бад Бъни Супербоул LX Шоу на полувремето Сватба Лейди Гага Гостуващи знаменитости Музикално изпълнение Пуерторикански певец Парти Любов и единство
Последвайте ни

По темата

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Gen Z е първото поколение, което е

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 9 минути

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 11 минути

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 56 минути

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 1 час

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

България Преди 1 час

Три екипа на полицията са на място

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 1 час

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любопитно Преди 1 час

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Свят Преди 1 час

Украйна вече отхвърли да е замесена

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

България Преди 2 часа

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

<p>Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година</p>

НСИ: Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година

България Преди 2 часа

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г.

НАП

Ако си купите стаж за пенсия ще платите по-малко данъци

България Преди 2 часа

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Любопитно Преди 2 часа

Потребителите на Viber в България вече могат да изпращат и заявяват пари мигновено и безплатно, както и да получат виртуална карта Viber Pay

<p>&bdquo;Да обичаш на инат&ldquo; &ndash; номинациите за ИКАР 2026</p>

„Да обичаш на инат“ – номинациите за ИКАР 2026

България Преди 2 часа

„Въпреки че държавата не ни обича много, ние, творците, трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, каза Христо Мутафчиев

Влак блъсна и уби мъж в Перник

Влак блъсна и уби мъж в Перник

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на гара „Разпределителна"

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в неделя по обяд

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цвети Радойчева: Астролог ме прати в Лондон за ЧРД

Edna.bg

Сватба на терена! Bad Bunny с историческо шоу

Edna.bg

Пребиха футболен съдия след предложение за брак на мъж (видео+снимки)

Gong.bg

Олимпийски шампион се съблече и се метна върху снега

Gong.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg

Побой над малолетно момиче беше заснет и публикуван в социалните мрежи

Nova.bg