Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

" Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, заяви д-р Джаред Куни Хорват

9 февруари 2026, 14:34
Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното
Източник: iStock

П околението Z, родено между 1997 и 2010 г., е първото, което се представя по-зле в училище от предишното, според водещ невроучен. И шокиращо, те се гордеят с това, предаде New York Post.

„Те са първото поколение в съвременната история, което постига по-ниски резултати на стандартизирани академични тестове от предишното“, заяви пред The Post д-р Джаред Куни Хорват, на 43 години. „И за капак, повечето от тези млади хора са прекалено уверени в собствения си интелект. Колкото по-умни се смятат хората, толкова по-глупави всъщност са.“

„Те се представят по-слабо по отношение на почти всички когнитивни показатели – от основно внимание, памет, грамотност, смятане, изпълнителна функция и общ IQ.“

Д-р Хорват наскоро свидетелства пред Конгреса, като заяви пред група законодатели, че представителите на Поколение Z, които следват поколението на Милениум, са провалили гордия академичен рекорд на човечеството – и то по грешен начин.

И така, какво е накарало цяла възрастова група да се провали на тестовете?

Хорват, който е изучавал купища данни от стандартизирани академични тестове, заяви пред Конгреса, че трудностите на поколението Z произтичат от факта, че те са първото поколение, израснало с постоянно време пред екрана. И това не е заместител на истинското учене.

„Повече от половината от времето, през което един тийнейджър е буден, половината от него прекарва в гледане на екран“, каза Хорват, който е преподавал в университети по света, включително Харвард и Университета на Мелбърн в Австралия. „Хората са биологично програмирани да учат от други хора и от дълбоко проучване, а не скролване през екрани за резюмета на точки.“

Но цифровите устройства, наречени образователни технологии (Edtech), заемат по-голямата част от мозъчната им дейност по време на учебните часове и писането на домашни.

След това учениците прекарват часовете си извън класната стая, консултирайки се с личния си арсенал от телефони, таблети и лаптопи, където скролват в TikTok и изстрелват кратки съобщения в Snapchat, докато преглеждат резюмета на класическа литература – вместо да вземат книга и действително да я прочетат.

„Не съм против технологиите. Аз съм за строгостта“, каза Хорват, който иска училищата да ограничат времето пред екрана за учениците и да се върнат към добрите стари времена, когато децата е трябвало да отворят книга и да учат цяла нощ, за да преминат тест.

„Тъжен факт, с който нашето поколение трябва да се примири, е следният: Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, каза Хорват пред Сенатската комисия по търговия, наука и технологии. „Ние стандартизираме и измерваме когнитивното развитие от края на 1800-те години.

„Всяко поколение е надминавало родителите си“, каза Хорват. „До появата на поколението Z.“

И това не се случва само в САЩ.

„В 80 страни, ако погледнете данните, след като страните широко възприемат цифровите технологии в училищата, резултатите значително намаляват“, каза Хорват, който е и основател на LME Global, базирана в Аризона група, която свързва изследванията и класните практики за подобряване на академичните резултати.

„Всеки път, когато технологиите навлязат в образованието, ученето намалява.“

В бъдеще той изрази надежда за нови политики, при които училищата ще бъдат принудени да намалят използването на технологии в класните стаи и да дадат на предстоящите деца, поколението Алфа, по-добър шанс да станат умници.

Източник: New York Post    
