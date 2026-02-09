Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

М ножество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. Три екипа на полицията са на място и се опитват да помагат на шофьорите.
Катастрофа на пътя към Пампорово, движението е затруднено (СНИМКА)
В района на курорта вали обилен сняг.
Осем са закъсалите автомобила в района на почивна станция „Мирчо войвода“.
Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи заместник-областният управител Андриян Петров.