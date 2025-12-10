Свят

30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

Разследването откри предотвратими пропуски в сигурността, включително повредени камери и липса на координация в музея

10 декември 2025, 21:47
К радците, които откраднаха безценните бижута от Лувъра през октомври, са успели да избягат с едва 30 секунди аванс заради предотвратими пропуски в сигурността на парижкия музей, разкри разследване.

Разследването, поръчано от Министерството на културата след този смущаващ обир на светло, установи, че само една от двете охранителни камери е работела близо до мястото, където извършителите проникнали в неделя, 19 октомври.

Агентите в охранителната зала не разполагали с достатъчно монитори, за да следят кадрите в реално време, а липсата на координация довела до това, че полицията първоначално била изпратена на грешно място, след като алармата била задействана, посочва докладът, представен пред комисията по култура на Сената във Франция.

„Това подчертава общ провал на музея, както и на неговия надзорен орган, да се справят с въпросите за сигурността“, каза Лоран Лафон, председател на комисията, в началото на заседание в сряда.

Едно от най-изненадващите разкрития било, че крадците имали само 30 секунди аванс преди полицията и частните охранители да пристигнат на мястото.

„Плюс-минус 30 секунди, охранителите на Секуритас или полицаите с кола можеха да попречат на крадците да избягат“, каза пред сенаторите ръководителят на разследването Ноел Корбин.

Той добави, че мерки като модерна система за видеонаблюдение, по-устойчиво стъкло или по-добра вътрешна координация биха могли да предотвратят загубата на бижутата, оценени на около 88 милиона евро, които все още не са намерени.

Сериозни уязвимости в сигурността са били посочвани в няколко проучвания, видени от ръководството на Лувъра през последното десетилетие, включително одит от 2019 г. на експерти от бижутерийната компания Van Cleef & Arpels. Те отбелязват, че балконът на река Сена, атакуван от крадците, е слабост и може лесно да бъде достигнат със стълба – точно както се случило по време на обира.

Корбин потвърди, че директорката на Лувъра Лоранс де Карс не е била наясно с този одит, който е поръчан от нейния предшественик Жан-Люк Мартинез.

„Препоръките не са изпълнени и те биха ни позволили да избегнем този обир“, каза Корбин, добавяйки, че е имало липса на координация между двамата правителствено назначени администратори.

Полицията смята, че е задържала всичките четирима крадци, които избягали с мотори след обира в Галерията на Аполон, продължил около 10 минути.

Разкритията вероятно ще увеличат натиска върху де Карс, първата жена на този пост, назначена от Еманюел Макрон през 2021 г. От обира се поставят въпроси защо той е бил предотвратим и защо най-посещаваният музей в света е изглеждал толкова зле защитен.

Долната камара на френския парламент провежда собствено разследване, докато де Карс и Мартинез ще бъдат разпитани от сенатори следващата седмица. Миналия месец държавният одитор на Франция заяви, че подобренията в сигурността са изпълнявани с „слаба скорост“, а музеят е давал приоритет на „високопрофилни и атрактивни операции“ вместо на собствената си защита.

Ги Тубиана, старши полицейски служител и съветник по сигурността в Министерството на културата, който участва в разследването, каза пред сенаторите, че е бил „потресен“ от това, което е открил в музея. „Имаше поредица от неизправности, които доведоха до катастрофа, но никога не бих си помислил, че Лувърът може да има толкова много неизправности“, каза той.

Очаква се персоналът на Лувъра да обяви стачка в понеделник, за да настоява ръководството да предприеме мерки срещу недостиг на персонал и пренаселеност в музея, който миналата година е приел 8,7 милиона посетители.

През уикенда музеят обяви, че теч на вода е повредил 300 до 400 журнали, книги и документи в Египетския отдел в края на ноември.

Обраха Лувъра - музеят затвори врати
26 снимки
26 снимки
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувър Обир на бижута Пропуски в сигурността Разследване Министерство на културата Неоткрити бижута Провал на ръководството Одит на сигурността Стачка на персонала Теч на вода
