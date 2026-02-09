България

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

9 февруари 2026, 14:27
ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай
Източник: iStock photos/Getty images

В ърховният комисар на ООН по правата на човека призова присъдата срещу хонконгския медиен магнат Джими Лай да бъде отменена и той да бъде освободен, съобщи Ройтерс.

„Тази присъда трябва незабавно да бъде отменена, тъй като е несъвместима с международното право“, заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк, след като Лай беше осъден на 20 години затвор.

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Широко отразяваното дело срещу Лай, водено въз основа на обвинения, повдигнати съгласно закона за националната сигурност, привлече сериозно вниманието на международната общност в контекста на засилващите се репресии на Пекин срещу свободите в Хонконг, отбелязва Ройтерс.

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Присъдата на 78-годишния виден защитник на демокрацията бе произнесена, след като през декември Лай беше признат за виновен в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и в съучастие с други лица за публикуване на подстрекателни статии, припомня Асошиейтед прес.

Китай подписа спорния закон за националната сигурност на Хонконг

Останалите обвиняеми, които се признаха за виновни по делото, свързано със сътрудничество с чужди сили, получиха присъди между шест години и три месеца и 10 години лишаване от свобода.

Китай прие спорен закон, притеснения за Хонконг

Някои чуждестранни правителства и правозащитни организации призоваха за освобождаването на Лай, който е британски гражданин. Китайското външно министерство обаче поддържа позицията, че Лай е китайски гражданин и призова други държави да уважават суверенитета на Китай и върховенството на закона в Хонконг.

Източник: Денис Киров, БТА    
Джими Лай ООН присъда отмяна
Последвайте ни
Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Gen Z е първото поколение, което е

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 8 минути

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 10 минути

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 1 час

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 1 час

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 1 час

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 1 час

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън разпалиха слуховете за нов романс, след като се появиха заедно в ложа на Супербоул 2026. Близки до двойката твърдят, че срещата им е била романтична и идва веднага след общия им уикенд в Париж. Любов на високи скорости!

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Свят Преди 1 час

Украйна вече отхвърли да е замесена

Илон Мъск

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Свят Преди 2 часа

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

България Преди 2 часа

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

<p>Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година</p>

НСИ: Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година

България Преди 2 часа

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г.

НАП

Ако си купите стаж за пенсия ще платите по-малко данъци

България Преди 2 часа

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро

Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Шоу в центъра на Милано: Джордж и Амал Клуни изпълниха ритуал против уроки

Любопитно Преди 2 часа

Джордж и Амал Клуни предизвикаха фурор в Милано, след като бяха заснети да изпълняват ритуал за късмет, стъпвайки върху мозайка на бик. Минувачи ги хванаха да се въртят в грешна посока, докато Амал блестеше в черна рокля на Balmain преди Олимпиадата

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Любопитно Преди 2 часа

Потребителите на Viber в България вече могат да изпращат и заявяват пари мигновено и безплатно, както и да получат виртуална карта Viber Pay

<p>&bdquo;Да обичаш на инат&ldquo; &ndash; номинациите за ИКАР 2026</p>

„Да обичаш на инат“ – номинациите за ИКАР 2026

България Преди 2 часа

„Въпреки че държавата не ни обича много, ние, творците, трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, каза Христо Мутафчиев

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цвети Радойчева: Астролог ме прати в Лондон за ЧРД

Edna.bg

Сватба на терена! Bad Bunny с историческо шоу

Edna.bg

Пребиха футболен съдия след предложение за брак на мъж (видео+снимки)

Gong.bg

Олимпийски шампион се съблече и се метна върху снега

Gong.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg

Побой над малолетно момиче беше заснет и публикуван в социалните мрежи

Nova.bg