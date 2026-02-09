ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

В ърховният комисар на ООН по правата на човека призова присъдата срещу хонконгския медиен магнат Джими Лай да бъде отменена и той да бъде освободен, съобщи Ройтерс.

„Тази присъда трябва незабавно да бъде отменена, тъй като е несъвместима с международното право“, заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк, след като Лай беше осъден на 20 години затвор.

Широко отразяваното дело срещу Лай, водено въз основа на обвинения, повдигнати съгласно закона за националната сигурност, привлече сериозно вниманието на международната общност в контекста на засилващите се репресии на Пекин срещу свободите в Хонконг, отбелязва Ройтерс.

Присъдата на 78-годишния виден защитник на демокрацията бе произнесена, след като през декември Лай беше признат за виновен в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и в съучастие с други лица за публикуване на подстрекателни статии, припомня Асошиейтед прес.

Останалите обвиняеми, които се признаха за виновни по делото, свързано със сътрудничество с чужди сили, получиха присъди между шест години и три месеца и 10 години лишаване от свобода.

Някои чуждестранни правителства и правозащитни организации призоваха за освобождаването на Лай, който е британски гражданин. Китайското външно министерство обаче поддържа позицията, че Лай е китайски гражданин и призова други държави да уважават суверенитета на Китай и върховенството на закона в Хонконг.