Свят

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

"Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност", заяви Вон

9 февруари 2026, 15:34
NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата
Източник: Getty Images

Л индзи Вон е претърпяла операция за отстраняване на фрактура на крака след падането си в неделя, 8 февруари, по време на спускането при жените на Зимните олимпийски игри, според множество доклади, предаде The New York Times.

Няколко издания в САЩ и Европа, включително Associated Press и Reuters, цитираха изявление от болницата „Ка’ Фончело“ в Тревизо, Италия, което съобщава, че Вон е преминала процедура за „стабилизиране на фрактура“ на левия си крак. NBC News заяви, че регионален губернатор, Лука Зая, също е потвърдил новината.

Болницата е на около 145 километра южно от Кортина, където Вон е била контузена, след като е скочила неумело от скок и се е разбила в снега само 13 секунди след старта си. Болницата не е отговорила на запитване за потвърждение.

Американската федерация по ски и сноуборд (U.S. Ski & Snowboard) заяви в изявление по-рано в неделя, че Вон е била контузена, но в стабилно състояние.

„(Тя) е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари“, се казва в изявлението.

41-годишната Вон е била транспортирана с хеликоптер от планината, докато смаяна тълпа я наблюдавала. Около 20 минути по-рано тя е била на стартовата порта, готова за най-невероятния си шанс за олимпийски медал. Само пет дни преди това Вон обяви, че има скъсан преден кръстосан лигамент (ACL) на лявото коляно след падане в състезание от Световната купа на 30 януари в Кранс-Монтана, Швейцария.

Това не я спря да опита да се състезава в спускането, но секунди след старта си тя се рани. Завивайки, Вон рязко се отклони към десния край на трасето точно когато се приближаваше към скок и четвъртия набор от врати. Тя се накланяше и дясното ѝ рамо се удари във вратата, завъртайки я, докато тя летеше от рампата.

Настрани във въздуха, тя нямаше шанс да се приземи правилно и рухна в снега, викайки от болка. Тя остана на земята няколко минути, докато медицинският персонал се грижеше за нея. След това пристигна хеликоптер и я транспортира за по-нататъшна диагностика.

Вон е във втората година от завръщането си след пет години пенсиониране. Завръщането ѝ започна през 2024 г., когато тя се почувства без болка след смяна на дясното си коляно, което беше контузвано много пъти в кариерата ѝ и я беше принудило първоначално да се оттегли от спорта.

След несигурен първи сезон, тя отново стана най-добрата скиорка в скоростните дисциплини тази година, спечелвайки две спускания в Световната купа и завършвайки четвърта в последните девет състезания по спускане и супер-Г, които е приключила.

Дори след като разкри скъсания си преден кръстосан лигамент, тя не се отказа от състезанията на Олимпийските игри, което отдавна беше цел на нейното завръщане. Склонът Олимпия деле Тофане в Кортина е един от любимите ѝ – тя е печелила там рекордно 12 пъти в Световната купа.

„Аз все още съм тук“, каза тя. „Мисля, че мога да се боря. Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност. Няма да се прибера вкъщи, съжалявайки, че не съм опитала. Ще направя всичко по силите си, за да бъда на стартовата порта.“

Преди контузията на предния кръстосан лигамент и катастрофата в неделя, Вон беше сочена за фаворит за медал в три дисциплини на Олимпийските игри – спускане, супер-Г и отборна комбинация, която съчетава състезател по спускане с такъв по слалом. Сега олимпийската ѝ кариера вероятно е приключила. В интервю от декември тя заяви, че това ще бъде последният ѝ сезон.

Източник: The New York Times    
Линдзи Вон Зимни олимпийски игри Ски алпийски дисциплини Спускане Фрактура на крака Контузия Операция Завръщане в спорта Световна купа Скъсан ACL
Последвайте ни

По темата

МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южнокорейски политик предложи да &quot;внасят млади жени&quot;&nbsp;</p>

Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Свят Преди 50 минути

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, беше изключен от управляващата Демократическа партия

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 1 час

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

<p>Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет</p>

Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет

Любопитно Преди 2 часа

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Любопитно Преди 2 часа

" Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, заяви д-р Джаред Куни Хорват

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 2 часа

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 2 часа

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 2 часа

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

България Преди 2 часа

Три екипа на полицията са на място

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 3 часа

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 3 часа

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Любопитно Преди 3 часа

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън разпалиха слуховете за нов романс, след като се появиха заедно в ложа на Супербоул 2026. Близки до двойката твърдят, че срещата им е била романтична и идва веднага след общия им уикенд в Париж. Любов на високи скорости!

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любопитно Преди 3 часа

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Свят Преди 3 часа

Украйна вече отхвърли да е замесена

Илон Мъск

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Свят Преди 3 часа

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

България Преди 3 часа

Прокуратурата е започнала разследване

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 4 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Народният театър с 8 номинации за ИКАР 2026

Edna.bg

Цвети Радойчева: Астролог ме прати в Лондон за ЧРД

Edna.bg

БФС взе решение за расисткия скандал на мача Лудогорец - Левски

Gong.bg

Преместиха дербито Локо Пд – Ботев Пд за Sesame Купа на България

Gong.bg

Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”

Nova.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg