NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Л индзи Вон е претърпяла операция за отстраняване на фрактура на крака след падането си в неделя, 8 февруари, по време на спускането при жените на Зимните олимпийски игри, според множество доклади, предаде The New York Times.

Няколко издания в САЩ и Европа, включително Associated Press и Reuters, цитираха изявление от болницата „Ка’ Фончело“ в Тревизо, Италия, което съобщава, че Вон е преминала процедура за „стабилизиране на фрактура“ на левия си крак. NBC News заяви, че регионален губернатор, Лука Зая, също е потвърдил новината.

Болницата е на около 145 километра южно от Кортина, където Вон е била контузена, след като е скочила неумело от скок и се е разбила в снега само 13 секунди след старта си. Болницата не е отговорила на запитване за потвърждение.

Американската федерация по ски и сноуборд (U.S. Ski & Snowboard) заяви в изявление по-рано в неделя, че Вон е била контузена, но в стабилно състояние.

„(Тя) е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари“, се казва в изявлението.

41-годишната Вон е била транспортирана с хеликоптер от планината, докато смаяна тълпа я наблюдавала. Около 20 минути по-рано тя е била на стартовата порта, готова за най-невероятния си шанс за олимпийски медал. Само пет дни преди това Вон обяви, че има скъсан преден кръстосан лигамент (ACL) на лявото коляно след падане в състезание от Световната купа на 30 януари в Кранс-Монтана, Швейцария.

Това не я спря да опита да се състезава в спускането, но секунди след старта си тя се рани. Завивайки, Вон рязко се отклони към десния край на трасето точно когато се приближаваше към скок и четвъртия набор от врати. Тя се накланяше и дясното ѝ рамо се удари във вратата, завъртайки я, докато тя летеше от рампата.

Настрани във въздуха, тя нямаше шанс да се приземи правилно и рухна в снега, викайки от болка. Тя остана на земята няколко минути, докато медицинският персонал се грижеше за нея. След това пристигна хеликоптер и я транспортира за по-нататъшна диагностика.

Вон е във втората година от завръщането си след пет години пенсиониране. Завръщането ѝ започна през 2024 г., когато тя се почувства без болка след смяна на дясното си коляно, което беше контузвано много пъти в кариерата ѝ и я беше принудило първоначално да се оттегли от спорта.

След несигурен първи сезон, тя отново стана най-добрата скиорка в скоростните дисциплини тази година, спечелвайки две спускания в Световната купа и завършвайки четвърта в последните девет състезания по спускане и супер-Г, които е приключила.

Дори след като разкри скъсания си преден кръстосан лигамент, тя не се отказа от състезанията на Олимпийските игри, което отдавна беше цел на нейното завръщане. Склонът Олимпия деле Тофане в Кортина е един от любимите ѝ – тя е печелила там рекордно 12 пъти в Световната купа.

„Аз все още съм тук“, каза тя. „Мисля, че мога да се боря. Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност. Няма да се прибера вкъщи, съжалявайки, че не съм опитала. Ще направя всичко по силите си, за да бъда на стартовата порта.“

Преди контузията на предния кръстосан лигамент и катастрофата в неделя, Вон беше сочена за фаворит за медал в три дисциплини на Олимпийските игри – спускане, супер-Г и отборна комбинация, която съчетава състезател по спускане с такъв по слалом. Сега олимпийската ѝ кариера вероятно е приключила. В интервю от декември тя заяви, че това ще бъде последният ѝ сезон.