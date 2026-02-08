Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

В еликобритания започва мащабна кампания срещу PFAS – така наречените „вечни химикали“, които се използват от десетилетия в незалепващи тигани, водоустойчиви дрехи, почистващи препарати и дори опаковки за медикаменти. Тези вещества трудно се разграждат и се натрупват в почвата, водата, растенията, животните и човешкото тяло. Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система, намалена плодовитост и някои видове рак.

Източник: iStock

Австралийският проф. Мартин Кърк, поканен в британския парламент, обясни, че доказателствата за вредното им въздействие са достатъчни. „Наблюдаваме ефекти като повишен холестерол, намалена имунна реакция на ваксини и ниско тегло при новородени. Има и други потенциални ефекти, включително някои видове рак, но излагането на тези химикали е толкова широко разпространено, че е трудно да се проведат чисти изследвания“, посочи той, цитиран от NOVA .

Проф. Елси Съндърланд отбеляза, че някои от най-силно замърсените райони в САЩ са военни бази, където години наред е използвана пожарогасителна пяна с PFAS. Това е довело до замърсяване на питейната вода. В Европа над 12 милиона души консумират вода с PFAS, което наложи от началото на годината задължителна проверка на питейната вода в страните от ЕС. Великобритания планира да взема проби и от реки и езера, преди да реши кои химикали да забрани или замени.

„Най-важният въпрос е дали тези химикали са необходими за здравето, безопасността и функционирането на обществото. Някои приложения, като опаковки за храни и текстилни добавки, са излишни и могат да се премахнат. Друга група – почистващи продукти и водоустойчив текстил – могат да бъдат заменени с по-безопасни алтернативи“, каза проф. Съндърланд.

Великобритания обяви тригодишен план за идентифициране на опасните PFAS и за разработване на стратегии за тяхното премахване. Два химикала вече са забранени, тъй като се смятат за потенциално канцерогенни и свързани с повишен риск от рак на щитовидната жлеза, тестисите и бъбреците.