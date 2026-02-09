Русия: Ситуацията в Куба е критична

Р усия обяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде "Ройтерс".

Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.

Куба пред критичен недостиг на електроенергия

Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия води разговори с Хавана за намиране на решения на възникналите проблеми.

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Песков отговори на въпрос, свързан с информации за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.