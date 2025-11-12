Истината за „сексапилните крадци“ от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

А ко сте били онлайн през последните седмици, вероятно сте попадали на десетки публикации за обира на бижута от Лувъра. И с право – цялата история звучи като сцена от холивудски трилър.

На 19 октомври група крадци нахлу в световноизвестния музей посред бял ден и за минути задигна колекция от исторически бижута. Макар че стойността им е трудно измерима заради културното и историческо значение, експертите оценяват откраднатите скъпоценности на около 88 милиона евро (102 милиона долара).

В следващите дни и седмици социалните мрежи бяха залети от теории – кой стои зад дръзкия обир, как е бил извършен и как крадците са успели да избягат. Но късметът им явно е изчерпан – парижкият прокурор потвърди, че няколко заподозрени вече са задържани.

Междувременно в интернет започна да циркулира нещо съвсем друго – две снимки на „арестувани“, които предизвикаха бурни реакции не заради престъплението, а заради външния им вид.

„Толкова е френско и двамата да изглеждат толкова секси“, коментира актрисата и активистка Джамила Джамил, а друг потребител се пошегува: „Защо приличат на модели на Calvin Klein?“

Само че – колкото и привлекателни да изглеждат – тези мъже нямат нищо общо с обира в Лувъра.

Кои всъщност са „горещите заподозрени“?

Вирусна публикация в Instagram, споделена по-рано тази седмица, показваше снимки на двама мъже, за които се твърдеше, че са арестувани за участие в обира. Под тях стоеше надпис:

„Парижката полиция арестува двама мъже, заподозрени в кражба на безценни бижута от музея Лувър. Двамата бяха заловени след нощно преследване край емблематичната стъклена пирамида.“

Коментарите под поста бяха предимно възторжени: „И двамата са произведения на изкуството!“, „Свободни ли са?“,

„Тези момчета крадат не само бижута, а и сърца.“

Но едно бързо търсене с обратни изображения в Google показва, че снимките нямат нищо общо с реалния обир. И двете фотографии датират от началото на 2010-те години.

Първият „заподозрян“ е заснет още през 2013 г. и е включен в хумористичен обзор на Buzzfeed със заглавие „Най-сексапилните арестувани мъже“, който използва снимки от популярния тогава блог hotandbusted.tumblr.com. Там шеговито се твърди, че мъжът е обвинен в „голяма кражба на сърца в три щата“.

Вторият „обирджия“ се появява в публикация на Gossip On This от 2014 г., озаглавена „Престъпници, влюбени в петък“. Водният знак на снимката показва, че тя идва от шерифската служба на окръг Броуърд, Флорида – доста далеч от Париж и от Лувъра.

Интернет не прощава (дори на фалшиви новини)

Като допълнително доказателство, че снимките са фалшиви, в друга публикация в Instagram се появява снимка на актьора Чейс Крофорд от сериала Gossip Girl, с надпис: „Луиджи от Франция! Може би ще ги пребия от милост…“

Потребители веднага разпознаха актьора и коментираха: „О, това е снимката на Чейс Крофорд от 2010 г.!“

„Нейт Арчибалд? Чък Бас също ли беше замесен?“

From sharing pictures of detectives, as well as suspects purportedly tied to the Louvre heist case, false claims about the case have gone wild across the internet. https://t.co/8nbRN5grgf — euronews (@euronews) November 11, 2025

Кои са истинските заподозрени в обира на Лувъра?

Френската прокуратура засега не е публикувала снимки на реалните заподозрени – в съответствие със закона, който забранява разпространението на данни от текущи разследвания, за да не се компрометира делото. Само парижкият прокурор Лор Бекю има право да дава официални изявления.

Все пак, според информация на Fox News, са известни някои подробности:

34-годишен алжирски гражданин, живеещ във Франция, арестуван на 25 октомври на летище „Шарл дьо Гол“;

39-годишен французин от предградието Обервилие, вече известен на полицията с няколко кражби, също арестуван на 25 октомври;

37-годишен мъж с криминално досие за кражба, живеещ в Ла Курньов, задържан на 29 октомври;

38-годишна жена, дългогодишна партньорка на последния заподозрян.

„Очевидно това са местни хора“, коментира прокурор Бекю в интервю за CNN.

„Не смятам, че е изненадващо. Все по-често виждаме как хора без сериозни връзки с организираната престъпност извършват изключително тежки престъпления.“