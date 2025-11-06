Свят

Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“

Единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли

6 ноември 2025, 13:45
Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“
Музеят „Лувър”   
Източник: iStock/Guliver Images

П о време на дръзката кражба на бижута на стойност 102 милиона долара от Лувъра миналия месец, паролата за системата за видеонаблюдение на световноизвестния музей била просто „Louvre“ (Лувър), съобщи служител на музея, запознат със системата, пише ABC News. Това разкритие идва на фона на засилените критики към мерките за сигурност на музея след скандалната кражба.

По време на изслушване пред френска сенатска комисия миналия месец, Лорънс де Карс, президент и директор на Лувъра, заяви, че

единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли.

Освен това де Карс заяви, че всички алармени системи в музея са работели, както и камерите за видеонаблюдение, но посочи „слабо място“ в периметралната сигурност на музея „поради недостатъчно финансиране“.

Френските следователи съобщиха, че цялата операция на обира от началото до бягството е отнела около седем минути, а крадците са използвали механично подемно устройство, монтирано на камион, за да напуснат галерия „Аполон“.

Директорът на Лувъра заяви пред френските законодатели:

„Системата за сигурност, както е инсталирана в галерия „Аполон“, работеше перфектно. Въпросът е как да адаптираме тази система към нов тип атака и нов начин на действие, които не можехме да предвидим“.

Въпреки че похвали системата за сигурност в Лувъра като работеща правилно, де Карс добави: „Днес ставаме свидетели на ужасен провал в Лувъра. Сигурността на Лувъра е един от моите основни приоритети през мандата ми и повтарям, че бях потресена от състоянието на сигурността в музея, когато пристигнах през 2021 г.“.

Разследването на обира през октомври продължава, като властите все още не са успели да възстановят откраднатите бижута от музея, въпреки че четирима заподозрени вече са с повдигнати обвинения във връзка с кражбата.

В интервю за радиото Franceinfo в неделя, парижкият държавен прокурор Лор Беко каза, че властите все още търсят изчезналите бижута. „Всички възможни пътища се проучват,“ каза Беко. Тя добави, че четирите ареста „са довели до нови обиски и изземване на нови предмети, които се изследват“, и че „поне един човек“ замесен в обира все още е в неизвестност.

Беко посочи, че задържаните не изглежда да са свързани с организираната престъпност, тъй като

първите двама задържани са таксиметров шофьор на 39 години и куриер и събирач на отпадъци, на 34 години, от северните парижки предградия.

Тяхната ДНК била намерена на мястото на престъплението и „частично признали участие“ в обира, според Беко. Безработният събирач на отпадъци бил арестуван на летище „Шарл де Гол“ в Париж, докато се опитвал да се качи на еднопосочен полет за Алжир, съобщават официални лица. 

Другите двама обвинени са мъж на 37 години и неговата партньорка на 38 години, също от северните райони на Париж.

Галерия „Аполон“ в Лувъра, където са били съхранявани откраднатите бижута, остава затворена след кражбата, съобщава уебсайтът на музея.

По темата

Източник: ABC News    
кражба в Лувъра откраднати бижута пропуски в сигурността музейна сигурност видеонаблюдение парола Louvre галерия Аполон арести разследване недостатъчно финансиране
Последвайте ни
Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 7 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 6 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 6 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България Преди 24 минути

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Любопитно Преди 29 минути

Райли Киоу признава, че все още усеща силна връзка с нея — по начини, които трудно могат да се обяснят

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Свят Преди 58 минути

"Гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат“

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

България Преди 1 час

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Свят Преди 1 час

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим

,

ЕС оряза климатичните си цели

Свят Преди 1 час

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година

<p>Трима тайконавти заседнаха в Космоса&nbsp;след удар с неизвестен обект&nbsp;</p>

Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Свят Преди 1 час

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Любопитно Преди 1 час

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Свят Преди 1 час

Джон Хийли твърди, че бившият американски президент има потенциала да убеди Москва да започне мирни разговори за Украйна

Снимката е илюстративна

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

България Преди 1 час

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

България Преди 2 часа

„Аз работя само по закон”, подчерта лидерът на „ДПС-Ново начало”

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 2 часа

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

<p>Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция</p>

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Свят Преди 2 часа

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 2 часа

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Две нови имена в състава на България

Gong.bg

Не пропускайте! Gong.bg излъчва Уест Хем - Бърнли и още топ мачове

Gong.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg