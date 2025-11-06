Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“

П о време на дръзката кражба на бижута на стойност 102 милиона долара от Лувъра миналия месец, паролата за системата за видеонаблюдение на световноизвестния музей била просто „Louvre“ (Лувър), съобщи служител на музея, запознат със системата, пише ABC News. Това разкритие идва на фона на засилените критики към мерките за сигурност на музея след скандалната кражба.

По време на изслушване пред френска сенатска комисия миналия месец, Лорънс де Карс, президент и директор на Лувъра, заяви, че

единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли.

Освен това де Карс заяви, че всички алармени системи в музея са работели, както и камерите за видеонаблюдение, но посочи „слабо място“ в периметралната сигурност на музея „поради недостатъчно финансиране“.

Френските следователи съобщиха, че цялата операция на обира от началото до бягството е отнела около седем минути, а крадците са използвали механично подемно устройство, монтирано на камион, за да напуснат галерия „Аполон“.

Директорът на Лувъра заяви пред френските законодатели:

„Системата за сигурност, както е инсталирана в галерия „Аполон“, работеше перфектно. Въпросът е как да адаптираме тази система към нов тип атака и нов начин на действие, които не можехме да предвидим“.

Въпреки че похвали системата за сигурност в Лувъра като работеща правилно, де Карс добави: „Днес ставаме свидетели на ужасен провал в Лувъра. Сигурността на Лувъра е един от моите основни приоритети през мандата ми и повтарям, че бях потресена от състоянието на сигурността в музея, когато пристигнах през 2021 г.“.

Разследването на обира през октомври продължава, като властите все още не са успели да възстановят откраднатите бижута от музея, въпреки че четирима заподозрени вече са с повдигнати обвинения във връзка с кражбата.

В интервю за радиото Franceinfo в неделя, парижкият държавен прокурор Лор Беко каза, че властите все още търсят изчезналите бижута. „Всички възможни пътища се проучват,“ каза Беко. Тя добави, че четирите ареста „са довели до нови обиски и изземване на нови предмети, които се изследват“, и че „поне един човек“ замесен в обира все още е в неизвестност.

Беко посочи, че задържаните не изглежда да са свързани с организираната престъпност, тъй като

първите двама задържани са таксиметров шофьор на 39 години и куриер и събирач на отпадъци, на 34 години, от северните парижки предградия.

Тяхната ДНК била намерена на мястото на престъплението и „частично признали участие“ в обира, според Беко. Безработният събирач на отпадъци бил арестуван на летище „Шарл де Гол“ в Париж, докато се опитвал да се качи на еднопосочен полет за Алжир, съобщават официални лица.

Другите двама обвинени са мъж на 37 години и неговата партньорка на 38 години, също от северните райони на Париж.

Галерия „Аполон“ в Лувъра, където са били съхранявани откраднатите бижута, остава затворена след кражбата, съобщава уебсайтът на музея.