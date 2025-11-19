Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Б еше ранна вечер на събота, 25 октомври – четвъртият ден, в който екипът за наблюдение следеше 34-годишен алжирец в Сен-Сен-Дени, предградие на Париж.

Работата беше напрегната и изтощителна. Сен-Сен-Дени е район с хора от над 130 националности, много от които със северноафрикански произход. За екипа на парижката полиция – Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) – да се слеят с жителите в тези сплотени квартали беше истинско предизвикателство, предаде CNN.

Сега заподозреният беше на магистралата. Екипът не знаеше къде отива, но по маршрута изглеждаше, че се насочва към летище „Шарл дьо Гол“.

Имаше и чанта. В нея много вероятно бяха най-издирваните бижута в света.

Шест дни по-рано обир в музея Лувър шокира света. Четирима крадци, действащи бързо и решително, нахлуха в най-посещавания музей на планетата и отмъкнаха колекция бижута на стойност над 100 милиона долара.

Но не ставаше въпрос само за пари. Това беше удар в сърцето на френската история. Сред откраднатите вещи бяха изумрудено колие с над 1000 диаманта, подарено от Наполеон на втората му съпруга, и комплект бижута с диаманти и сапфири, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс.

Следейки заподозрения по магистралата, хората от BRI се редуваха, общуваха по радиото и изпълняваха сложна хореография – сменяха колите, за да не стои една и съща зад алжиреца твърде дълго.

Ръководителят на екипа попита командването: Ако влезе на летището, хващаме ли го?

Останете с него, дойде отговорът. Оставете го да стигне колкото се може по-далеч.

Екипът се разпръсна. Скоро заподозреният си купи билет, мина през проверката и се запъти към изхода. Беше резервирал полет за Алжир.

В 20:00 ч., тъй като никой не се приближаваше до него, дойде заповедта: Хванете го.

След ареста претърсването на багажа му не откри нито едно бижу.

Разследващите

Често романтизираме престъпниците от този тип. Представяме си ги красиви, елегантни и изтънчени – спускат се по въже от стъкления покрив в черни полота, заобикалят мрежа от лазерни сензори. Откраднатите безценни произведения и скъпоценности завършват в колекцията на суперзлодей. Може би точно там висят откраднатите през 1990 г. картини на Рембранд, Вермеер и Дега от музея „Изабела Стюарт Гарднър“ в Бостън, докато празните им рамки продължават да висят в залите и да чакат завръщането им.

Но това е Холивуд. В този случай парижката прокуратура описва четиримата задържани заподозрени – трима от които се смята, че са участвали пряко в обира – като местни дребни престъпници без връзка с организираната престъпност. Нито един от тях не е публично идентифициран от властите.

Ловът на крадците от Лувъра разчиташе на разследващи като BRI. Те са майстори на сливането с околоността - изпозлват екипи с различен етнически произход, следят целите с обикновени коли, ванове, таксита, скутери, мотори или пеша – по улиците или в метрото.

В разследването участваше и отделът за борба с бандитизма на парижката полиция – Brigade de Répression du Banditisme (BRB). Тези детективи разследват групи като „Розовата пантера“, заподозрени за кражби на диаманти из цяла Европа и продажбата им на черния пазар в Антверпен. Те са разкрили много случаи, включително въоръжения обир на Ким Кардашиян в Париж през 2016 г., при който крадците отмъкнаха бижута и пари за близо 10 милиона долара. Работата на BRB доведе до осъждането на осем души.

Богати на информатори в парижкото подземие, детективите от BRB можеха веднага да потърсят версии (и може би някое име) за случая с Лувъра. Но всички можеше да се окажат задънени улици.

Затова BRB се съсредоточи върху криминалистиката. Отпечатък, косъм, следа от ДНК – всяко от тях можеше да доведе до истинско име чрез националната база данни на Франция, в която се съхраняват проби от осъдени престъпници и заподозрени.

Обирът за 7 минути

Кражбата беше планирана да бъде светкавична – влизане и излизане.

Преди месец, в неделя, 19 октомври, четиримата крадци докараха подемна платформа (открадната дни по-рано) под прозорците на галерия „Аполон“ в Лувъра, където бяха изложени бижутата. За да изглеждат легитимно, поставиха оранжеви конуси около машината и облякоха светлоотразителни жилетки.

Двама останаха долу, двама се качиха в коша на подемника. Разбиха прозореца и влязоха в галерията. Там строшиха две високосигурни витрини и взеха девет предмета, размахвайки ъглошлайфите всеки път, когато пазач се приближеше. За четири минути двамата бяха вече навън и се спускаха с подемника.

Тогава се случи катастрофата: императорската корона на императрица Йожени, с 1354 диаманта и 56 тъмнозелени изумруда, се изплъзна и падна от почти две етажа. Според източник тя се озова между две огради в сухия ров. Видео от минувачи показва двамата мъже, наведени от коша и гледащи надолу – точно в момента, в който короната пада.

Трябваше да я оставят.

Свидетели разказаха, че крадците опитали да запалят подемната платформа с газова горелка и бензин, но били прекъснати от охранител. Скоро времето им изтече. Качиха се на скутери Yamaha TMAX и изчезнаха.

Целият обир трая само седем минути, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнез.

Приближаване

В първия ден след обира криминалистите на парижката полиция работеха бавно и прецизно – снимаха местопрестъплението, вземаха проби за ДНК, търсеха отпечатъци и събираха оставените улики: ъглошлайф, бял каску, газова горелка, оранжеви конуси.

Междувременно BRB работеше с центъра за управление, който контролира хиляди камери и четци на регистрационни номера в Париж. Намериха запис как заподозрените бягат на скутери покрай Сена със скорост около 160 км/ч, после изоставят скутерите и се прехвърлят в коли, насочвайки се на изток.

Един от скутерите беше открит и обработен за ДНК и отпечатъци. Полицията щеше да използва всяка възможност за събиране на криминалистични доказателства.

Усилията им се отплатиха. ДНК от скутера за бягство съвпадна с тази на 34-годишния алжирец и вече беше в криминалната база данни – това доведе до ареста му на летището в нощта на 25 октомври.

А ДНК от ъглошлайфа и от прозореца в Лувъра съвпадна с друг човек, според прокуратурата: 39-годишен нелицензиран таксиметров шофьор, известен на полицията с квалифицирана кражба и намиращ се под съдебен надзор, защото преди това беше блъснал кола в банкомат, за да извади парите.

И все пак историята и на двамата изглеждаше не на ниво с дръзкия обир в Лувъра, който първоначално изглеждаше дело на опитни професионалисти.

Но разследващите бяха убедени, че са на прав път. ДНК доказателствата им даваха нужната сигурност.

Затягане на мрежата

Малко след задържането на алжиреца на летището властите трябваше да вземат ново решение. Щом таксиметровият шофьор – вече под наблюдение на BRI – разбереше, че предполагаемият му съучастник е арестуван, можеше и той да се опита да избяга.

Заповедта дойде веднага: арестувайте го.

Четири дни по-късно, на 29 октомври, френската прокуратура обяви, че двамата мъже са направили „частично“ признание за престъплението. Източници казаха пред CNN, че признанията са дошли, докато заподозрените се опитвали да обяснят защо ДНК-то им е открито на местопрестъплението, на инструментите или на превозното средство за бягство.

Въз основа на тези показания – заедно с информация от телефоните на двамата и наблюденията по време на операцията – разследващите установиха още лица от интерес.

Скоро след това детективите от BRB започнаха да затягат мрежата. Арестуваха няколко души в Париж и Сен-Сен-Дени, но всички освен двама бяха освободени без обвинение в рамките на дни.

Единият от двамата е 37-годишен мъж, смятан за третия участник в обира на Лувъра. Четвъртият е 38-годишна жена, за която се твърди, че е във връзка с един от мъжете. Не е ясно дали разследващите смятат, че тя е участвала в планирането или само е помогнала след това. И двамата отричат всякакво участие, казва прокуратурата.

И четиримата заподозрени са официално обвинени в организирана кражба и престъпно сдружаване.

Общо арестите означават, че полицията вероятно държи трима от четиримата предполагаеми крадци. Бижутата обаче все още не са открити.

Ще се появят ли отново бижутата?

Ще бъдат ли върнати бижутата или тиарите и колиетата откупени от трета страна? Или златото вече е претопено, а диамантите, рубинът и сапфирите извадени от гнездата и продадени на части?

Да се е случило това преди бързите арести изглежда малко вероятно. Щеше да значи, че са имали бижутер, достатъчно сръчен и достатъчно безскрупулен. Може би са имали и купувач. Дори тогава, с обира по всички заглавия и полицията по петите, бижутата във всякаква форма вероятно са били твърде „горещи“, за да се продадат дори на черния пазар.

Това може да означава, че все още има надежда за бижутата на Франция. Историята показва, че при правилната сделка те просто може да се появят отново.