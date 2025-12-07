Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Т егне ли проклятие над Лувъра? Този въпрос задават няколко френски медии, сред които „Канар аншене“, „Трибюн дьо л’Арт“ и френското издание на „Хъфингтън пост“.
🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le Louvre prend L’EAU : une fuite de canalisation a INONDÉ la bibliothèque des antiquités égyptiennes, endommageant PLUS DE 400 livres rares.— Bastion (@BastionMediaFR) December 6, 2025
Selon Le Canard Enchaîné, les agents du musée avaient alerté depuis longtemps sur l’état catastrophique des… pic.twitter.com/pZQDRjRcFf
След обира в средата на октомври и структурните проблеми в галерията „Кампана“ в музея в средата на ноември, на 27 ноември е имало наводнение, което е повредило научни трудове и ценни книги и документи, пишат изданията.
Une importante inondation "d'eau sale" a endommagé de nombreux ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes au Louvre, mercredi 26 novembre, rapporte BFMTV. https://t.co/AhgoCPg3Oe— Linternaute.com (@LInternauteInfo) December 7, 2025
От изтичането на мръсни води в музея са пострадали около 400 книги и документация, като сред тях е имало и доклади от разкопки на археологически обекти, правени преди повече от 200 години.
Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството.