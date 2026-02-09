Любопитно

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

9 февруари 2026, 15:14
И зползването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето.

Защо ходенето до тоалетната със смартфон е лоша идея, разкриват изявления на британския лекар Амир Хан.

Той предупреди, че продължителното седене на тоалетната чиния увеличава риска от развитие на хемороиди. Лекарят обяснява, че хемороидите са подути кръвоносни съдове в областта на ректума, които обикновено би трябвало да стоят вътре, но могат да се изместят навън поради натиск.

Най-честите симптоми са сърбеж, болка и бучки близо до ануса. В много случаи проблемът отшумява сам, но е по-добре да се предотврати развитието му.

Хан казва, че основната причина е прекомерното напъване по време на изхождане и твърде дългият престой в тоалетната. Ето защо специалистът съветва да не носите телефона си със себе си. Когато преглеждате новинарската емисия или социалните мрежи, хората често се задържат по-дълго от необходимото.

(Дългият престой в тоалетната обаче понякога може да носи и ползи. във видеото горе си припомнете как двама белгийци прекараха повече от денонощие в тоалетна на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен, за да гледат безплатно финала на Шампионската лига по футбол между отборите на ПСЖ и Интер.)

Какво е най-важно по отношение на изпразването на червата

„Най-важното е да поддържате меки изпражнения. Всичко, което ви кара да се напрягате по-силно, увеличава риска от хемороиди. Така че диетата трябва да включва повече фибри“, подчертава д-р Хан.

Лекарят също така отбелязва, че фармацевтът може да препоръча средства за намаляване на болката, сърбежа и отока, както и лекарства за запек. В същото време си струва да се консултирате с лекар, ако симптомите не изчезнат в рамките на една седмица, влошат се или се появят необичайни промени в тази област.

Експертите заключават: за да намалите рисковете, не се задържайте в тоалетната без нужда, яжте храни с високо съдържание на фибри и обръщайте внимание на сигналите на тялото си. Понякога дори малък навик, като например държането на телефон в ръка, може да има неочаквани последици за здравето.

Източник: rbc.ua    
смартфон в тоалетната хемороиди вредни навици здравни рискове продължително седене превенция диета с фибри изпразване на червата лекарски съвети Амир Хан
