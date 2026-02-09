Любопитно

Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение

9 февруари 2026, 14:38
Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет
Източник: iStock/GettyImages

О ставянето на дрехи на облегалката на стол, хвърлянето им на леглото или окачването им на вратата „само за минутка“ е често срещан малък навик за много хора. Но в народните вярвания тези ежедневни навици се считат за опасни. Казват, че неправилно оставените дрехи могат да доведат до умора, спорове и дори финансови проблеми.

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение.

Нашите предци са вярвали, че неправилното съхранение на вещи може да доведе до изтичане на жизнена сила, финансови затруднения и дори семейни конфликти. Понякога несъзнателно създаваме хаос в живота си, просто като оставяме любимата си рокля или пуловер на неподходящото място.

Енергията на вещите: защо мястото е важно

От древни времена се е смятало, че всеки предмет има свой дом – гардероб, рафт или по-старомодните ракли. Когато дрехите се окажат извън тези места, те губят защитната си бариера и стават уязвими към негативни влияния.

Езотериците твърдят, че небрежно разпръснатите вещи създават енергийни пречки или блокажи, които възпрепятстват притока на нови възможности и пари в живота ви.

Ето кои три места са забранени за дрехите ви

Стол или табла на легло

Това е най-често срещаната грешка. Народните знаци казват: „Дрехите на облегалката на стола означават забавяне на делата ви“. В миналото хората са вярвали, че предмети, окачени във висящо състояние между небето и земята, блокират енергията ви на движение.

В отношенията това може да доведе до охлаждане на чувствата, тъй като леглото се смята за свещено място, където не трябва да има нищо чуждо.

Смята се също, че дрехите, оставени на облегалката на стол, привличат проблеми и кавги, а за неомъжените жени е строго забранено да оставят нещата по този начин – в противен случай те могат да останат необвързани за дълго време.

Врати или ззакачалки зад вратата

Вратата се възприема като входна точка за положителна енергия и изход за всичко старо. Като окачвате дрехи на нея, буквално задръствате прохода. Народното поверие гласи, че предметите на вратата обещават на домакините бързо пътуване, но не винаги приятно – то може да означава неочаквано напускане на дома или дълга раздяла с любимите хора.

Под

Това е най-строгото табу. Подът се счита за най-ниското енергийно ниво. Поставянето на предмет на пода се възприема като знак за неуважение към себе си и работата ви.

Според поверията това е директен път към бедност и болести, тъй като буквално тъпчете късмета си. Освен това, прахът и негативната енергия се натрупват на пода и след това могат да се върнат към вас чрез дрехите ви.

Основни суеверия, свързани с облеклото

  • Ако дрехите продължават да падат от закачалката — очаквайте неочаквани гости или новини.
  • Да откриеш чужд конец върху дрехите си е знак за нови познанства.
  • Носенето на дреха наопаки може да донесе лош късмет или леко нараняване (по-добре я сменете веднага).

Източник: rbc.ua    
