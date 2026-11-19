Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай

Путин и Тръмп в Китай: Си Дзинпин иска да покаже кой задава правилата

Ключова среща в Берлин: Лидерите на „Коалицията на желаещите“ обсъждат новата подкрепа за Украйна

Необичаен кадър от АТИС: Тръмп стои със затворени очи, докато Си говори

Топло ръкостискане и шепот в ухото: Какво каза Тръмп на Путин при срещата им в Китай?

Тръмп и Си приключиха срещата си в Китай, предстои тристранен разговор с Путин

Китайските медии отхвърлят сравнението на тристранна среща между Си, Тръмп и Путин с конференцията в Ялта от 1945 г.

Според тях подобен модел на подялба на сферите на влияние противоречи на международния ред.

Пекин не разкрива конкретни теми от разговорите.

"China has described the trilateral meeting as “historic”, and I don’t think it’s an understatement. Such meetings often grab the headlines." Al Jazeera's Rob McBride reports. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Z48FFAHYGn https://t.co/YJliHKYftJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026

Много се говори за възможността тристранната среща да се превърне в конференция от типа „Ялта 2.0“, на която Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин да си поделят сферите на влияние и да решат съдбата на по-малките държави, пише Иън Танг за BBC .

На историческата конференция в Ялта през 1945 г. лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз се срещат в кримския курортен град, за да обсъдят следвоенното преустройство на Европа.

В навечерието на днешната среща обаче китайските медии и учени отхвърлят подобно сравнение, определяйки го като „остаряло мислене от времето на Студената война“.

Светът затаява дъх: Какво ще си кажат Путин, Тръмп и Си на първата си тристранна среща

Според някои коментатори всякаква договореност по модела на Ялта по време на тристранната среща на върха би противоречала на съществуващия международен ред, в чиято основа е Организацията на обединените нации, както и на стремежа на Китай към многополюсен свят и по-голяма демократичност в международните отношения.

Китайското външно министерство многократно отказа да предостави повече подробности за разговорите, като се ограничи до общото уточнение, че лидерите ще проведат „задълбочен обмен на мнения по важни въпроси, засягащи световния мир“.

На този фон хуманоидни роботи изнесоха балетно представление на срещата на върха на АТИС.

Humanoid robots stole the spotlight at the APEC Summit with a special dance performance, adding a futuristic touch to the gathering of world leaders. The robots took centre stage, showcasing how technology and robotics are becoming an increasingly visible part of global events. #HumanoidRobots #APEC2026 #Robotics #ArtificialIntelligence #Technology #China — Open Magazine (@Openthemag) November 19, 2026