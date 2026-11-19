М ъж падна от Бялата кула в Солун - една от най-разпознаваемите забележителности на втория по големина град в Гърция. Инцидентът е станал в четвъртък преди обяд, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната медицинска помощ.
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Какво се знае до момента:
- Инцидентът е станал около 11:35 ч. местно време на 19 ноември.
- На място са пристигнали линейка на гръцката служба за спешна медицинска помощ ЕКАВ и полицейски екипи.
- Мъжът е транспортиран до болница АХЕПА в Солун.
- По информация на гръцки медии той е бил жив при транспортирането му.
- Засега не се съобщават официално самоличността му и подробности за състоянието му.
- Причините и обстоятелствата около падането се изясняват.
Информацията беше разпространена от местни медии, позоваващи се на полицията и спешната помощ. За случая съобщава и кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.
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Бялата кула - символът на Солун с мрачна история
Бялата кула е сред най-посещаваните забележителности в Солун и един от символите на града. Разположена е на крайбрежната алея, непосредствено до морето, и е част от историческия облик на гръцкия град.
Изградена е през османския период, вероятно през XV век, след превземането на Солун от османците през 1430 г. През различните периоди е изпълнявала отбранителни и военни функции, а по-късно е използвана и като затвор. Именно с тази част от миналото ѝ е свързано и мрачното ѝ прозвище - „Кулата на кръвта“.
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Името „Бяла кула“ се налага през 1880-те години, след като сградата е варосана. Днес тя е музей и предлага панорамна гледка към Солун и Термайския залив.
Заради разположението си на крайбрежната алея и историческото си значение кулата е една от най-разпознаваемите туристически точки в града.
Разследването на инцидента продължава. Очаква се повече информация от компетентните гръцки власти.