М ъж падна от Бялата кула в Солун - една от най-разпознаваемите забележителности на втория по големина град в Гърция. Инцидентът е станал в четвъртък преди обяд, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната медицинска помощ.

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Какво се знае до момента:

Инцидентът е станал около 11:35 ч. местно време на 19 ноември.

На място са пристигнали линейка на гръцката служба за спешна медицинска помощ ЕКАВ и полицейски екипи.

Мъжът е транспортиран до болница АХЕПА в Солун.

По информация на гръцки медии той е бил жив при транспортирането му.

Засега не се съобщават официално самоличността му и подробности за състоянието му.

Причините и обстоятелствата около падането се изясняват.

Информацията беше разпространена от местни медии, позоваващи се на полицията и спешната помощ. За случая съобщава и кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

Бялата кула - символът на Солун с мрачна история

Бялата кула е сред най-посещаваните забележителности в Солун и един от символите на града. Разположена е на крайбрежната алея, непосредствено до морето, и е част от историческия облик на гръцкия град.

Изградена е през османския период, вероятно през XV век, след превземането на Солун от османците през 1430 г. През различните периоди е изпълнявала отбранителни и военни функции, а по-късно е използвана и като затвор. Именно с тази част от миналото ѝ е свързано и мрачното ѝ прозвище - „Кулата на кръвта“.

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Името „Бяла кула“ се налага през 1880-те години, след като сградата е варосана. Днес тя е музей и предлага панорамна гледка към Солун и Термайския залив.

Заради разположението си на крайбрежната алея и историческото си значение кулата е една от най-разпознаваемите туристически точки в града.

Разследването на инцидента продължава. Очаква се повече информация от компетентните гръцки власти.