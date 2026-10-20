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Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин за ядреното разоръжаване

Възможните разговори може да се проведат през ноември в Китай в рамките на срещата на върха на АТИС. Американският президент допуска да бъдат обсъдени и търговски въпроси, но форматът все още не е договорен

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 06:54
Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин за ядреното разоръжаване
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да участва в тристранна среща с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. По думите му разговорите може да бъдат посветени на ядрените оръжия и ядреното разоръжаване, съобщава "Ройтерс".

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"Бихме се срещнали, за да разговаряме за ядрените оръжия и ядреното разоръжаване", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

"Ако президентът Си иска такава среща, аз съм готов да участвам", добави американският президент. Той уточни, че вероятно ще бъдат обсъдени и други теми, включително търговията.

В понеделник от Кремъл съобщиха, че подобна среща между тримата лидери е била обсъждана и може да се състои в кулоарите на предстоящата през ноември среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай.

По информация на "Ройтерс" Белият дом обсъжда от седмици възможността за разговори, насочени към ядреното разоръжаване, в рамките на форума, който ще се проведе на 18 и 19 ноември.

Засега няма окончателно потвърждение за провеждането на срещата. Тримата лидери са се срещали поотделно, но досега не са участвали в официални тристранни преговори.

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Възможната среща се обсъжда на фона на усилията на Тръмп да подобри отношенията на Вашингтон както с Москва, така и с Пекин. Сближаването между трите държави обаче поражда опасения сред съюзниците на САЩ, че евентуални договорености между лидерите могат да отслабят трансатлантическите връзки и партньорствата в Индо-Тихоокеанския регион.

От друга страна, споразумение между трите държави би могло да допринесе за намаляване на международното напрежение. Евентуален напредък към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна би имал значение и за сигурността в Европа.

Според публикация на "Уолстрийт джърнъл", цитирана от "Ройтерс", Путин е предложил тристранната среща да бъде използвана за преговори за прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Предложението е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври.

В последните дни американският президент предприе стъпки за подобряване на отношенията с Русия, включително обяви договореност за доставки на дизелово гориво и подписа указ за временно освобождаване от някои ключови санкции срещу Москва. Тези действия предизвикаха критики от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че могат да насърчат Русия да продължи войната.

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Запитан за възможната среща, Тръмп заяви, че не би участвал в нея толкова заради Украйна, като добави, че според него руският президент е бил "добре" по украинския въпрос. Той също така каза, че Зеленски не допринася достатъчно за разрешаването на ситуацията и че "е време някой друг да преговаря от името на Украйна".

Изявленията на Тръмп идват на фона на поредна мащабна руска въздушна атака срещу Украйна, при която бяха нанесени щети на енергийна инфраструктура и беше прекъснато електрозахранването на над половин милион домакинства. По данни, цитирани от "Ройтерс", при ударите са загинали 10 души.

  • Китай не приема идеята за тристранно ядрено разоръжаване

Тръмп заяви миналата седмица, че според него споразумение за ядрено разоръжаване с Русия и Китай е възможно, макар и да не е задължително да бъде постигнато още тази година. Засега не е ясно докъде са стигнали евентуалните разговори между трите държави.

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-големия запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай.

Договорът за съкращаване на стратегическите нападателни оръжия "Нов СТАРТ", подписан през 2010 г., изтече по-рано тази година. Той предвиждаше еднократно удължаване с пет години, договорено от Путин и бившия американски президент Джо Байдън.

Китай обаче не приема идеята за включването му в тристранни преговори за ядрено разоръжаване на този етап. Миналата седмица китайското външно министерство заяви, че ядреният потенциал на страната "по никакъв начин не е на същото равнище като този на САЩ и Русия" и че подобни преговори не биха били справедливи, разумни или реалистични при настоящите обстоятелства.

Тръмп вече е потвърдил, че ще участва в срещата на върха на АТИС в китайския град Шънджън през ноември. САЩ, Русия и Китай са членове на организацията.

Американският президент коментира и възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Китай, като заяви, че поддържа добри отношения с него, но не е сигурен дали някой настоява за такава среща. Пхенян публично е заявявал, че не е готов за преговори, насочени към отказ от ядрените му оръжия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Владимир Путин Си Дзинпин Тристранна среща Ядрено разоръжаване Войната в Украйна Геополитика САЩ-Русия-Китай Преговори АТИС
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