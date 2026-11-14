Свят

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Според публикация на „Ню Йорк пост“, цитирана от Ройтерс, разговорите се очаква да се състоят в кулоарите на срещата на АТИС в Китай

14 ноември 2026, 07:38
Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване
Руският художник Алексей Сергиенко показва новата си картина "Шънджън, 26", посветена на предстоящата среща на Путин, Си и Тръмп.   
Източник: БТА
  • Според публикация на „Ню Йорк пост“ Доналд Тръмп ще проведе тристранна среща със Си Дзинпин и Владимир Путин в четвъртък, в рамките на срещата на АТИС в Шънджън.
  • Основна тема се очаква да бъде споразумение за контрол над ядрените оръжия, но разговорите може да обхванат и Северна Корея и войната с Иран.
  • Белият дом и китайското посолство във Вашингтон засега не са коментирали информацията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще провед в четвъртък тристранна среща с колегите си от Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин в кулоарите на годишната среща на АТИС в Шънджън, предаде Ройтерс, като цитира информация на в. "Ню Йорк пост".

Очаква се тристранните разговори да бъдат съсредоточени основно върху разработването на амбициозно споразумение за контрол над ядрените оръжия, но може да засегнат и Северна Корея и войната с Иран.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин

Тръмп вече публично е заявил, че възнамерява да се срещне с двамата лидери.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин за ядреното разоръжаване

"Ще обсъждаме много неща, включително ядреното разоръжаване, но ще говорим и за много други въпроси", каза по-рано тази седмица пред медиите американският президент.

Засега Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не са коментирали публикацията.

Източник: БТА    
Доналд Тръмп Владимир Путин Си Дзинпин Тристранна среща Ядрени оръжия Контрол над въоръженията АТИС САЩ-Русия-Китай Северна Корея Иран
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