Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Руският художник Алексей Сергиенко показва новата си картина "Шънджън, 26", посветена на предстоящата среща на Путин, Си и Тръмп.

Според публикация на „Ню Йорк пост“ Доналд Тръмп ще проведе тристранна среща със Си Дзинпин и Владимир Путин в четвъртък, в рамките на срещата на АТИС в Шънджън.

Основна тема се очаква да бъде споразумение за контрол над ядрените оръжия, но разговорите може да обхванат и Северна Корея и войната с Иран.

Белият дом и китайското посолство във Вашингтон засега не са коментирали информацията.

BREAKING: Presidents Trump, Xi and Putin to hold unprecedented talks in China next week that could cover nuclear stockpiles, White House says. https://t.co/xdjwfOAhnG — The Associated Press (@AP) November 13, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще провед в четвъртък тристранна среща с колегите си от Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин в кулоарите на годишната среща на АТИС в Шънджън, предаде Ройтерс, като цитира информация на в. "Ню Йорк пост".

Очаква се тристранните разговори да бъдат съсредоточени основно върху разработването на амбициозно споразумение за контрол над ядрените оръжия, но може да засегнат и Северна Корея и войната с Иран.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин

Тръмп вече публично е заявил, че възнамерява да се срещне с двамата лидери.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин за ядреното разоръжаване

"Ще обсъждаме много неща, включително ядреното разоръжаване, но ще говорим и за много други въпроси", каза по-рано тази седмица пред медиите американският президент.

Засега Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не са коментирали публикацията.