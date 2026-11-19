Историческа среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин в Китай

Путин и Тръмп в Китай: Си Дзинпин иска да покаже кой задава правилата

Ключова среща в Берлин: Лидерите на „Коалицията на желаещите“ обсъждат новата подкрепа за Украйна

Необичаен кадър от АТИС: Тръмп стои със затворени очи, докато Си говори

Топло ръкостискане и шепот в ухото: Какво каза Тръмп на Путин при срещата им в Китай?

Тръмп и Си приключиха срещата си в Китай, предстои тристранен разговор с Путин

Китай изгони репортер от срещата на върха след въпрос за Дженсън Хуанг

Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин започнаха безпрецедентна тристранна среща в Шънджън в рамките на форума на АТИС, председателствана от китайския лидер.

Сред основните теми са ядреното въоръжение, войните в Украйна и Иран, регионалните конфликти и енергийната сигурност.

Тримата президенти подчертаха значението на диалога и конструктивното сътрудничество за укрепване на международния мир и стабилност.

"China has described the trilateral meeting as “historic”, and I don’t think it’s an understatement. Such meetings often grab the headlines." Al Jazeera's Rob McBride reports. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Z48FFAHYGn https://t.co/YJliHKYftJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026

Започна безпрецедентната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай, Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, предадоха световните агенции.

Тя се състои в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. Срещата се провежда във вила "Цилинюан" в резиденция "Цилин Шънджън", разположена в живописна местност в подножието на планината Цилин.

Китайският лидер, който е и домакин, председателства срещата, обяви преди началото ѝ Китайската централна телевизия.

Очаква се ядреното въоръжение и войните в Украйна и Иран да са сред основните теми на историческата среща, отбеляза Асошиейтед прес.

Пекин обяви разговорите Си - Тръмп - Путин за „революционни“

Путин призова за конструктивно сътрудничество

Руската информационна агенция ТАСС съобщава за още изказвания на Путин по време на тристранната му среща с Тръмп и Си, предава BBC .

Той заяви, че задачата за укрепване на системата на международното право е отговорност на Русия, Китай и САЩ като държави основателки на ООН.

Путин отбеляза също, че трите страни имат много общи интереси при разрешаването на регионални конфликти, включително този във Украйна.

По думите му по инициатива на Тръмп е било отделено значително внимание на конфликта във Украйна и всички страни имат общ интерес от разрешаването му.Русия, Китай и Съединените щати могат да укрепят световната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно, заяви руският президент Владимир Путин.

Той каза, че китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп трябва да обсъдят глобални и регионални въпроси, както и енергийната сигурност.

Агенция ТАСС съобщава, че според Путин трите държави са обединени не само от статута си на победителки във Втората световна война, но и от отговорността си за поддържането на международния мир.

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай

„Позитивното взаимодействие между големите сили не е въпрос на избор“ - Си

Преди да даде думата на останалите лидери, Си заяви, че „позитивното взаимодействие между големите сили не е въпрос на избор, а задължително изискване“.

Като посочи Китай за пример, той каза, че Пекин е „развил всеобхватното си стратегическо партньорство за координация с Русия в новата епоха“ и че „активно се стреми да изгради конструктивни и стратегически стабилни отношения“ със Съединените щати.

„Никога не е бил постигнат мир чрез отказ от възможности за диалог“, заяви Тръмп

Американският президент заяви, че той, Путин и Си имат „много неща за обсъждане“, като добави, че „вече са обсъдили доста“.

Той каза, че като президенти на три от най-големите държави в света те носят „специална отговорност“ да поддържат продуктивен диалог.

„Твърде често предишни лидери са избягвали разговорите с държави, с които са имали разногласия“, каза той и добави: „Ние смятаме точно обратното“.

Той допълни: „Никога не е бил постигнат мир чрез отказ от възможности за взаимодействие и диалог“.

Светът затаява дъх: Какво ще си кажат Путин, Тръмп и Си на първата си тристранна среща

Тристранната среща „наистина пише история“ - Тръмп

Доналд Тръмп благодари на китайския президент Си за „топлото“ посрещане при завръщането му в Китай и заяви, че за него е „чест“ да бъде там.

Той го поздрави за „много успешната среща на върха на АТИС“.

Тръмп каза, че е „във възторг“, че форумът е предоставил възможност за първата по рода си тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, като заяви, че трите държави „наистина пишат история“.