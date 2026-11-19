Д оли Партън беше известна с това, че караше всяка зала да заблести, а на наградите на Асоциацията за кънтри музика (CMA) през 2026 г. нейната племенница Даниел Партън се погрижи частица от нея да присъства на церемонията. Благодарение на нея един от специалните модни моменти на Доли най-накрая получи своя миг под светлината на прожекторите, пише HOLA!

Dolly Parton’s niece Danielle borrows dress from late country legend’s closet for CMA Awards 2026 https://t.co/itlXKzJRF6 https://t.co/thGn3J8kFI — New York Post (@nypost) November 18, 2026

Даниел пристигна на церемонията в сряда, 18 ноември, в зашеметяваща бяла рокля, украсена с цветни златни детайли и акценти в нюансите на скъпоценни камъни по деколтето, талията и полата. Но тоалетът беше много повече от просто впечатляваща поява на червения килим. Първоначално роклята е била ушита за самата Доли, която така и не получила възможност да я облече.

В интервю за Taste of Country преди церемонията Даниел обясни: "Роклята, с която ще бъда облечена, е наистина специална. Всъщност тя беше направена за Доли за песента "Light of a Clear Blue Morning", която току-що беше номинирана за награда "Грами".

Тя продължи: "Беше я пробвала. Очевидно не успя да я облече за целта, за която беше създадена, затова аз ще я нося, за да я почета".

За Даниел носенето на роклята беше особено значим начин да почете леля си в момент, когато общността на кънтри музиката се събра, за да отдаде почит на нейното наследство.

По време на интервю за Entertainment Tonight тя разказа какво е усещането постоянно да чува, че прилича на легендарната певица. "Вие сте одрала кожата на леля си Доли", отбеляза репортерът.

Dolly Parton’s Niece Honors Late Singer at CMAs with Custom Dress https://t.co/VLs5oQL3Od — TMZ (@TMZ) November 19, 2026

"Благодаря", отвърна Даниел, преди да признае, че сравнението невинаги е било лесно за приемане, когато е била по-млада.

"Ами, знаете ли, беше ми малко странно, когато бях по-млада. Разбира се, исках да бъда себе си, но пък на този свят има много по-лоши хора, на които човек може да прилича, така че предполагам, че е добре. За мен това е чест", сподели тя.

Вечерта донесе и много емоции за Даниел, която призна, че споменът за леля й все още може да я връхлети неочаквано.

"Имам своите моменти. Понякога ме удря тогава, когато най-малко очаквам. Вместо да тъгувам, се опитвам да се радвам на това каква благословия беше да я имам в живота си и в този свят", каза тя пред Entertainment Tonight.

"Наистина вярвам, че светът е по-добро място, защото тя беше част от него. Мисля да гледам на нещата от тази гледна точка и просто да усещам любовта на всички към нея", добави Даниел.

Тя отговори и на въпроси относно заглавията в медиите около фамилията, като отхвърли спекулациите, че зад кулисите има някакъв сериозен конфликт.

"О, нашето семейство е точно като всяко друго. Във всяко семейство си има по един такъв. Ако не знаете кой е той във вашето семейство, вероятно сте вие. Но нашето семейство е толкова голямо, че се редуваме", пошегува се тя.

Даниел продължи, заявявайки ясно позицията си: "Няма никаква голяма драма, това са повече медийни измислици, отколкото нещо реално".

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Даниел, която е дъщеря на брата на Доли - Боби Лий Партън, и Дорис Максин, пое и по-голяма роля в опазването на наследството на леля си. През октомври компанията, управляваща наследството на Доли, я назначи за свой нов посланик на марката.

В кратко видео в Instagram, с което обяви новината, Даниел описа тази отговорност като възможност да помогне в грижата за наследство, което означава толкова много за семейството й и за почитателите на Доли.

"Както за много от вас, загубата й промени нещо в мен. Накара ме да се замисля за историите, ценностите и уроците, които тя остави след себе си, както и за отговорността, която нашето семейство носи да се грижи за тях", сподели тя.