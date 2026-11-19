Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай

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Доналд Тръмп беше заснет със затворени очи по време на речта на Си Дзинпин на пленарната сесия на АТИС.

Срещата в Шънджън с участието на Си, Тръмп и Путин е важна дипломатическа демонстрация на нарастващото международно влияние на Китай.

Сред деликатните теми, които Си избягва, са войната в Украйна и разширяването на китайския ядрен арсенал.

EMBARRASSING: Donald Trump appears to doze off at the APEC summit in China while other world leaders speak. https://t.co/tDVMu8oOb5 — Brian Allen (@allenanalysis) November 19, 2026

Докато китайският президент Си Дзинпин се обръщаше към световните лидери по време на пленарната сесия на АТИС, Тръмп беше забелязан да седи неподвижно със затворени очи.

ANTOK SI TRUMP? 😴 LOOK: US President Donald Trump appears to doze off for a moment as Chinese President Xi Jinping spoke at the APEC Economic Leaders’ Meeting in Shenzhen, China on Thursday, November 19. | 📷: @rachelivvvv, BNC https://t.co/SZaSqM12Cb — Politiko (@Politiko_Ph) November 19, 2026

Това е забележителен дипломатически момент за китайския лидер Си Дзинпин, но крие и рискове, посочва посочва за Лора Бикър за BBC .

Ето какво още пише тя:

Си Дзинпин ще смята, че е постигнал нещо, което никой друг световен лидер не е успявал да направи, да осигури историческа среща на върха с Владимир Путин и Доналд Тръмп във Шънджън.

В продължение на десетилетия Вашингтон и западните му съюзници определяха световния ред.

Сега обаче именно Китай организира забележителното дипломатическо зрелище, в което трима от най-влиятелните лидери в света седят около една маса.

Всичко това се случва на фона на футуристичната обстановка във Шънджън, където автомобили без шофьори се движат по улиците, дронове прелитат над тях, а роботи, съвсем буквално, танцуват по улиците.

На пръв поглед това е икономическа среща на върха на лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион. За Си обаче тя е и демонстрация на влиянието на Китай върху световната икономика и международната политика.

И все пак има много теми, които Си изглежда не желае да обсъжда с Путин и Тръмп. Сред тях са руската война във Украйна и нарастващият ядрен арсенал на Китай.