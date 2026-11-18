А мериканският президент Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин си стиснаха ръцете пред погледа на китайския лидер Си Дзинпин преди официалната вечеря по повод срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.
Ще се превърне ли срещата между Тръмп, Си и Путин в „новата Ялта“
Тръмп и Путин се срещат за първи път от август 2025 г. и може да имат няколко възможности за разговор по време на форума.
Двамата могат да разговарят неофициално в различни моменти от срещата на върха, но няма да проведат отделна официална среща.
Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай
Те могат да общуват „на крак, по стълбите или седнали“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.