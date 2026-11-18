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Преди историческата среща с Тръмп: Путин и Си обсъдиха Украйна и международната обстановка

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А мериканският президент Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин си стиснаха ръцете пред погледа на китайския лидер Си Дзинпин преди официалната вечеря по повод срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

Ще се превърне ли срещата между Тръмп, Си и Путин в „новата Ялта“

Тръмп и Путин се срещат за първи път от август 2025 г. и може да имат няколко възможности за разговор по време на форума.

Двамата могат да разговарят неофициално в различни моменти от срещата на върха, но няма да проведат отделна официална среща.

Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Те могат да общуват „на крак, по стълбите или седнали“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.