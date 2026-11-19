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С едем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари, придобити чрез инвестиционни измами. През банковите сметки на дружества, свързани с предполагаемата схема, са преминали над 10 млн. евро. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева и прокурорът Иван Спиров, който е сред наблюдаващите разследването.

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Обвиняемите са на възраст между 34 и 42 години. Според прокуратурата групата е действала от декември 2024 г. до провеждането на полицейската операция. Сред жертвите на предполагаемите инвестиционни измами има множество чуждестранни граждани.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда постоянния им арест. На седмия е определена парична гаранция.

Петима от участниците са обвинени и за конкретни финансови операции на стойност около 3,5 млн. евро. Средствата са преминали през сметките на две дружества, регистрирани в България. Разследващите обаче смятат, че това е само част от предполагаемата престъпна дейност.

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Как е действала схемата

По данни на прокуратурата престъпната група е използвала мрежа от фиктивни дружества, банкови сметки в различни държави и подставени лица, за да прикрива произхода на средствата.

Прокурор Иван Спиров обясни, че участниците са набирали финансови посредници, известни като „финансови мулета“. Сред тях имало и хора с ниски доходи. Срещу сравнително малки възнаграждения те се съгласявали да регистрират фирми на свое име и да откриват банкови сметки. Впоследствие сметките били управлявани от участниците в схемата чрез онлайн банкиране.

Парите постъпвали първоначално по сметки в Нидерландия. Средствата били превеждани от чуждестранни граждани, подведени с обещания за висока възвръщаемост от инвестиции. След това сумите се прехвърляли към сметки на дружества в България, откъдето продължавали към други държави, сред които Албания, Израел, Испания и Ирландия.

Чрез поредица от банкови преводи се създавала сложна финансова следа, която затруднявала установяването на първоначалния произход на парите. Част от средствата впоследствие се връщали в България в брой или били внасяни по сметки на дружества с реална стопанска дейност. Така, според прокуратурата, незаконно придобитите средства били представяни като приходи от законен бизнес.

Разследващите установили и хора, които предоставяли телефонни номера за регистрация и управление на онлайн банкирането. Това позволявало на предполагаемите организатори да извършват преводи, без формалните титуляри на сметките да участват пряко във финансовите операции.

По думите на Спиров голяма част от подставените лица вече са установени и се разпитват. Според събраните до момента данни те предоставяли личните си данни и достъп до банковите си услуги срещу скромно възнаграждение.

Предварителните данни сочат финансов оборот от над 10 млн. евро, но повдигнатите до момента обвинения обхващат операции за около 3,5 млн. евро. Прокурорът обясни разликата с необходимостта всяка конкретна транзакция да бъде подкрепена с достатъчно доказателства.

Прокуратурата проверява и възможни данъчни престъпления, свързани с движението на средствата през банковите сметки на фиктивните дружества и подставените лица.

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60 обиска и иззети над 600 000 евро

В рамките на разследването са установени над 10 дружества фантоми, чиито финансови операции продължават да се проверяват.

При извършените 60 претърсвания и обиски са иззети документи, електронни устройства, носители на електронни подписи, флаш памети и парични средства на стойност над 600 000 евро. Събрана е и значителна по обем банкова информация.

Мащабната полицейска операция беше проведена на 17 ноември на множество адреси в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. Първоначално от МВР съобщиха за повече от 10 задържани.

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Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив със съдействието на областната дирекция на МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ и служители на ГДБОП. Работата по случая продължава, като не се изключва установяването на допълнителни участници и финансови операции.