Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай

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Двустранната среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в рамките на форума на АТИС приключи.

Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди прекратяването на войната в Украйна с китайския и руския президент.

Си определи отношенията между САЩ и Китай като стабилни и подобряващи се и потвърди готовността си за сътрудничество с Вашингтон.

President Trump said a Board of Trade agreed with President Xi has helped balance US-China ties, describing Xi as a “friend” and their relationship as “special”. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Z48FFAHqQP https://t.co/xEUxxopkUt — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) приключи, предаде Ройтерс, позовавайки се на Китайската централна телевизия.

В началото на срещата Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди прекратяването на войната в Украйна с колегите си от Китай и Русия – Си Дзинпин и Владимир Путин на общата им тристранна среща в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

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Той изтъкна, че е разговарял със Си в продължение на близо два часа по време на гала вечерята вчера и подчерта приятелските си връзки с китайския президент и отношенията им, които определи като "много специални".

От своя страна Си Дзинпин посочи, че запазва ангажимента си да работи съвместно с Тръмп, за бъдат насочени отношенията между САЩ и Китай "в правилната посока".

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай

Двустранните отношения между Вашингтон и Пекин са стабилни и се подобряват, допълни Си.

"Установихме ново определение за конструктивни американско-китайски отношения. Те се характеризират със стратегическа стабилност, а ние им придадохме ново съдържание, основаващо се на уважението, искреността и взаимността", подчерта китайският президент.