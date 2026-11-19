- Двустранната среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в рамките на форума на АТИС приключи.
- Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди прекратяването на войната в Украйна с китайския и руския президент.
- Си определи отношенията между САЩ и Китай като стабилни и подобряващи се и потвърди готовността си за сътрудничество с Вашингтон.
President Trump said a Board of Trade agreed with President Xi has helped balance US-China ties, describing Xi as a “friend” and their relationship as “special”. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Z48FFAHqQP https://t.co/xEUxxopkUt— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026
Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) приключи, предаде Ройтерс, позовавайки се на Китайската централна телевизия.
В началото на срещата Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди прекратяването на войната в Украйна с колегите си от Китай и Русия – Си Дзинпин и Владимир Путин на общата им тристранна среща в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
Преди историческата среща с Тръмп: Какво обсъдиха Путин и Си
Той изтъкна, че е разговарял със Си в продължение на близо два часа по време на гала вечерята вчера и подчерта приятелските си връзки с китайския президент и отношенията им, които определи като "много специални".
От своя страна Си Дзинпин посочи, че запазва ангажимента си да работи съвместно с Тръмп, за бъдат насочени отношенията между САЩ и Китай "в правилната посока".
Тръмп, Путин и Си Дзинпин на историческа среща в Китай
Двустранните отношения между Вашингтон и Пекин са стабилни и се подобряват, допълни Си.
"Установихме ново определение за конструктивни американско-китайски отношения. Те се характеризират със стратегическа стабилност, а ние им придадохме ново съдържание, основаващо се на уважението, искреността и взаимността", подчерта китайският президент.
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