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К итайският президент Си Дзинпин се срещна с руския си колега Владимир Путин в китайския град Шънджън, съобщи агенция „Синхуа“. Разговорите се провеждат в навечерието на планираната за 19 ноември тристранна среща между лидерите на Китай, Русия и САЩ, в която ще участва и американският президент Доналд Тръмп.

Путин е в Китай за участие в 33-ата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда на 18 и 19 ноември. Срещата със Си е част от двустранната програма на руския държавен глава в рамките на форума.

Източник: Getty Images

По информация на руската агенция ТАСС разговорите между двамата лидери започват в разширен формат, след което е предвидена работна закуска в по-тесен състав. В руската делегация участват министърът на външните работи Сергей Лавров и съветникът на президента Юрий Ушаков.

Украйна и преговорите със САЩ

Сред темите на разговорите са международната политическа обстановка, войната в Украйна, ситуацията на Корейския полуостров и стратегическото сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион.

Предварително обявената от Кремъл програма предвижда Путин да информира Си Дзинпин за последните си контакти с Вашингтон. Сред тях са и тристранните преговори между делегациите на Русия, Украйна и САЩ, проведени на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Това беше поредният кръг от преговори между трите страни с посредничеството на Вашингтон. Разговорите бяха насочени към търсене на възможности за прекратяване на войната. В тях участваха представители на трите държави, а европейски партньори също проведоха отделни консултации с украинската и американската делегация.

Очаква се предстоящата среща с Тръмп да даде възможност за обсъждане на международната сигурност и отношенията между трите големи сили. Войната в Украйна е сред темите, за които има разнопосочни сигнали от Вашингтон относно включването им в дневния ред.

Икономическото сътрудничество между Москва и Пекин

Освен международните конфликти Путин и Си обсъждат и развитието на двустранните отношения. Преди срещата съветникът на руския президент Юрий Ушаков посочи, че сред икономическите теми са сътрудничеството в енергетиката, финансите, високите технологии и изкуствения интелект.

По думите му първоначалните разговори в разширен формат ще бъдат съсредоточени основно върху перспективите пред икономическото партньорство между двете държави, а по време на работната закуска ще бъдат разгледани по-широк кръг международни въпроси.

В публичните си изявления преди разговорите двамата лидери подчертаха устойчивостта на отношенията между Москва и Пекин. Путин определи външнополитическото сътрудничество като стабилно, а Си заяви, че двете страни трябва да предприемат по-конкретни стъпки за задълбочаване на всеобхватното си партньорство и за насърчаване на многополюсен световен ред.

Източник: Getty Images

Тристранна среща с Тръмп на 19 ноември

Срещата между Путин и Си се провежда ден преди планираните разговори с Доналд Тръмп в Шънджън. Това ще бъде първата тристранна среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ в подобен формат.

Според международни медии предстоящата среща предизвиква сериозен интерес заради възможността тримата държавни ръководители да обсъдят въпроси, които засягат сигурността и международния баланс на силите. Сред темите, посочвани в предварителните информации, са войната в Украйна, конфликтът в Близкия изток, ядреното разоръжаване и отношенията между големите икономики.

Очакванията са разговорите да бъдат важни най-вече като дипломатически сигнал за готовността на трите държави да поддържат пряк диалог. Въпреки това анализатори, цитирани от международни медии, предупреждават, че не бива да се очаква непременно бързо постигане на конкретни споразумения.

Срещата на върха на АТИС в Шънджън събира лидери и представители на икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион. Китай е домакин на форума през 2026 г. под мотото „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност за общ просперитет“.