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Г лавните европейски съюзници на Украйна се събират днес в Берлин, за да потвърдят подкрепата си за Киев. В разговорите ще участват и специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Ройтерс.

Срещата на т.нар. "Коалиция на желаещите" ще събере лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Тя се провежда на фона на настояванията на европейските държави да бъдат включени в преговорите под егидата на САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

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Срещата в Берлин на фона на разговорите в Китай

Само часове преди берлинската среща се очаква в китайския град Шънджън да се проведат разговори между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Двамата участват в лидерски форум заедно с китайския държавен глава Си Дзинпин. Очаква се Украйна да бъде сред темите на разговорите.

Срещата на върха в Шънджън породи опасения в Европа, че може да бъдат взети решения за войната и бъдещето на континента без участието на европейските държави.

Германски официални представители съобщиха, че разговорите в Берлин ще бъдат съсредоточени върху затвърждаването на ангажимента за осигуряване на солидни и правно обвързващи гаранции за сигурността на Украйна, които да влязат в сила след прекратяване на огъня.

Изборът на момента за срещата цели да даде възможност на европейските съюзници на Киев да реагират бързо и единно на всякакви съобщения или решения, които могат да последват от разговорите в Шънджън, заявиха германските представители.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че срещата в Берлин ще бъде възможност да се обсъдят преговорите със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и да бъдат изяснени подробности около разговорите на Тръмп в Китай.

„Украйна ясно заявява желанието си за мир и ние винаги работим конструктивно“, заяви Зеленски.

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Разногласията между Европа и САЩ

САЩ и европейските държави, които бяха близки съюзници в продължение на десетилетия след края на Втората световна война, все повече се раздалечават в позициите си. Това се случва, след като администрацията на Тръмп ограничи подкрепата за Украйна и настоя съюзниците в НАТО да отделят повече средства за отбрана, отбелязва Ройтерс.

Във вторник различията отново проличаха, след като Германия и Великобритания отхвърлиха критиките на Вашингтон към украинските удари по петролна инфраструктура и складове дълбоко на руска територия.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че срещата в Берлин ще покаже, че европейските съюзници на Украйна продължават твърдо да я подкрепят.

По думите му те са „по-единни от всякога в усилията за постигане на траен и справедлив мир, който да сложи край на тази безсмислена война“.

Великобритания ще обяви нови подробности за пакет от мерки в подкрепа на Украйна. Той включва предоставяне на далекобойни дронове, способни да нанасят удари на голямо разстояние на руска територия, както и безпилотни летателни апарати за логистични и разузнавателни задачи.

Европейските държави, които осигуряват най-голямата част от помощта за Украйна, до голяма степен останаха извън преговорите под егидата на САЩ с Москва, посочва Ройтерс. Миналата седмица те изпратиха свои представители в Абу Даби, но Кремъл не се съгласи европейците да бъдат включени в бъдещите преговори.

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Нови обещания за подкрепа на Киев

Берлинската среща е поредният опит на европейските съюзници на Киев да засилят подкрепата си за страната на фона на зачестилите руски удари по енергийната и друга инфраструктура на Украйна преди наближаващата зима.

Вчера Европейската комисия предложи нов заем за Киев в размер на 45 милиарда евро. Средствата трябва да помогнат на Украйна да покрие очаквания недостиг в държавния бюджет за следващата година, който възлиза на 70 милиарда евро.

По-рано тази седмица и Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна се съгласи да бъдат доставени допълнителни оръжия на страната, за да може тя да продължи да се отбранява и през зимата.

В началото на месеца в Полша започна мащабно учение на Коалицията на желаещите. Целта му е да провери как западните армии биха могли да подпомогнат евентуална мисия за подкрепа на мира в Украйна, ако бъде постигнато прекратяване на бойните действия.