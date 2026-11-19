Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

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Тръмп и Си приключиха срещата си в Китай, предстои тристранен разговор с Путин

Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха двустранна среща в Китай, продължила по-малко от час, в рамките на форума на АТИС.

Тръмп заяви, че двамата поддържат добри отношения и изрази надежда от разговорите да последват положителни резултати.

Той похвали организацията на срещата на върха и обяви напредък в търговските отношения между САЩ и Китай, включително договореност за намаляване на митата.

US President Donald Trump has met Russian President Vladimir Putin in Shenzhen, China, on the sidelines of the APEC summit, expressing hope for a positive outcome from their talks. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Z48FFAHqQP https://t.co/NRanbxjTGE — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2026

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха двустранна среща в Китай, предава BBC .

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин по време на откритата част от срещата.

Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС), а срещата им продължи по-малко от час.

Когато Тръмп влиза в залата, двамата с Путин се навеждат един към друг и си разменят топло ръкостискане. Тръмп сякаш прошепва нещо в ухото на Путин, докато руският лидер поставя ръка върху лакътя на американския президент.

След това двамата застават с лице към репортерите, усмихват се, а Тръмп се обръща за кратко към журналистите.

„Благодаря ви много“, казва Тръмп и добавя, че той и Путин поддържат „чудесни отношения от много години“.

„И мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да се постави началото им, но смятам, че те ще се случат“, казва той.

Тръмп и Путин проведоха среща в Китай, разговорът продължи по-малко от час

Тръмп каза на Си, че срещата на върха на АТИС е била „перфектно организирана“

Двамата лидери позираха за снимки в зала във вила „Килин“ преди двустранната си среща. Те седяха един срещу друг на дълга маса в заседателна зала, заобиколени от свои представители.

Тръмп говори първи и похвали срещата на върха на АТИС, проведена във Шънджън.

„Беше невероятно. Жалко е, че медиите не можаха да видят част от случилото се, защото всяка стъпка беше изпълнена перфектно“, казва Тръмп. „Оценяваме го.“

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Тръмп: Президентът Си и аз изградихме изключителни лични отношения

Тръмп си спомни първото си държавно посещение в Китай през 2017 г.

Оттогава насам, казва той, „президентът Си и аз изградихме изключителни лични отношения“.

„Някои хора не са доволни, когато чуят това, но аз съм много доволен. А някои всъщност са във възторг“, казва още той.

По думите му в интерес на хората и от двете страни е „да продължим да градим това приятелство“.

Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Тръмп: САЩ и Китай „поведоха пътя“ в търговията и световния мир

„От търговията до инвестициите, от регионалните въпроси до световния мир, Съединените щати и Китай поведоха пътя“, казва Тръмп.

През последната година и половина двете държави са постигнали „значителен напредък“ в подобряването на икономическите си отношения.

По време на посещението си в Пекин през май те са създали Съвет по търговията, казва той. По думите му той е „внесъл значителен баланс в отношения, които бяха силно неравнопоставени“.

„Първоначалните отношения с Китай бяха много неравнопоставени“, казва Тръмп.

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Тръмп към Си: „Направихме отношенията си справедливи“

„Направихме отношенията си справедливи“, продължава Тръмп.

Той споменава споразумението „30 за 30“ - реципрочна договореност за намаляване на митата с около 30 милиарда долара от всяка страна.