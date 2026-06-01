Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Б ританското правителство започна публикуването на втора серия документи, свързани с назначаването на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, на фона на продължаващия скандал около връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Публикуването на документите идва в особено труден момент за изпитващото сериозен натиск правителство на премиера Киър Стармър.

Великобритания публикува досиетата за Манделсън и връзките му с Епстийн

В понеделник британските власти започнаха да разкриват втора партида материали, свързани с противоречивото и впоследствие неуспешно назначение на Манделсън като посланик във Вашингтон. Решението за публикуването им бе взето, след като разкрития от Съединените щати показаха, че той е продължил да поддържа кореспонденция с Епстийн години след неговото осъждане.

Втората серия документи включва обширен архив от електронни писма, текстови съобщения и разговори в WhatsApp между държавни служители, министри и специални съветници, свързани с работата на Манделсън като дипломат. Сред публикуваните материали има и пряка кореспонденция с влиятелния представител на Лейбъристката партия.

A new batch of documents detailing how Lord Peter Mandelson was appointed as the UK's ambassador to the US will be published later.



He was sacked by the Prime Minister after released files in America revealed the extent of his friendship with sex offender Jeffrey Epstein.

Манделсън беше освободен от поста на най-високопоставения британски дипломат във Вашингтон през септември миналата година, след като нови разкрития доведоха до започването на полицейско разследване на неговото поведение.

През февруари той беше арестуван.

Писмо до Тони Блеър: Епстийн "приятел на" Манделсън и "близък до херцога на Йорк"

До момента срещу Манделсън не са повдигнати обвинения. Неговите адвокати заявиха, че той съдейства напълно на разследващите органи.

По-рано Манделсън поднесе „недвусмислено“ извинение за връзката си с Епстийн, както и „на жените и момичетата, които са пострадали“.