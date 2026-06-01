Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

1 юни 2026, 16:52
Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Процедура от

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

„Това, което видях, ме шокира": Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

Букурещ обвини Москва в

Б ританското правителство започна публикуването на втора серия документи, свързани с назначаването на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, на фона на продължаващия скандал около връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Публикуването на документите идва в особено труден момент за изпитващото сериозен натиск правителство на премиера Киър Стармър.

В понеделник британските власти започнаха да разкриват втора партида материали, свързани с противоречивото и впоследствие неуспешно назначение на Манделсън като посланик във Вашингтон. Решението за публикуването им бе взето, след като разкрития от Съединените щати показаха, че той е продължил да поддържа кореспонденция с Епстийн години след неговото осъждане.

Втората серия документи включва обширен архив от електронни писма, текстови съобщения и разговори в WhatsApp между държавни служители, министри и специални съветници, свързани с работата на Манделсън като дипломат. Сред публикуваните материали има и пряка кореспонденция с влиятелния представител на Лейбъристката партия.

Манделсън беше освободен от поста на най-високопоставения британски дипломат във Вашингтон през септември миналата година, след като нови разкрития доведоха до започването на полицейско разследване на неговото поведение.

През февруари той беше арестуван.

Писмо до Тони Блеър: Епстийн "приятел на" Манделсън и "близък до херцога на Йорк"

До момента срещу Манделсън не са повдигнати обвинения. Неговите адвокати заявиха, че той съдейства напълно на разследващите органи.

По-рано Манделсън поднесе „недвусмислено“ извинение за връзката си с Епстийн, както и „на жените и момичетата, които са пострадали“.

Източник: politico    
Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Пиратски

Огромна експлозия разтърси Малта

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Признати експерти и творчески авторитети от световната сцена в силна програма на ФАРА 2026

С нови категории, прецизиран регламент, практически формати и 15% ръст в броя на заявките фестивалът затвърждава ролята си на водеща платформа за креативната индустрия в България

След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“

Спечели 6 млн. евро от лотарията и се върна на работа: Куриер изненада старите си колеги

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици

Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване“, това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

