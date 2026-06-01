Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

О т "Поргресивна България" готвят намаляване на партийната субсидия, повишаване на тавана на държавния дълг и промени, свързани с пенсиите, съобщи на брифинг депутатът Константин Проданов.

"Знаете, в момента нямаме все още действащ бюджет за 2026 г. В момента сме в условията на удължителен бюджет. Преди няколко дни внесохме една промяна, която беше свързана с необходимостта минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст да бъдат осъвременени по швейцарското правило, понеже това не беше предвидено в досега действащия удължителен закон. Това беше първата промяна, която внесохме. Сега сме между двете четения. В резултат от анализа, който текущо се прави в Министерството на финансите за състоянието на държавата, предлагаме още няколко промени. Те няма да са всички. Това, което ще направим в бюджетната сфера, не се изчерпва с тези три промени, но необходимо е да направим тези три сега", каза Проданов.

"Първата е свързана с редукция на партийната субсидия за един глас. В момента тя е 4,09 евро. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, тоест от 30-ти април тази година. Целта на тази промяна е наред с фискалната икономия, е да дадем пример с политическата класа в момент, в който фискалната ситуация безспорно е тежка. Знаете, имаше индикации в това отношение миналата седмица още и от Европейската комисия. Налагат се тежки рестриктивни мерки. Ние трябва да дадем пример със себе си и за това започваме от нещо, което отдавна боде очите на обикновените хора - партийните субсидии. Тук трябва да се подчертае, че ние като най-голяма парламентарна група ще бъдем и най-потърпевши. Но в крайна сметка, когато искаме хората да стягат колан, трябва да започнем от себе си и да дадем пример. Така че това е първата промяна, която предлагаме и ще бъде гледана утре в Комисия", посочи Проданов.

"На второ място, предлагаме промяна в тавана на държавния дълг. Двам малко информация за текущата ситуация в условията на сега действащия удължителен закон. По чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси държавата може да поема дълг, само за да рефинансира стари падежиращи задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Имаше около милиард и четиристотин милиона стари падежиращи задължения. Срещу тях е изтеглен вече дълг под формата на държавни ценни книжа за същата сума. Нито удължителният закон в сегашната му форма, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да прибягва директно до дългово финансиране за покриване на текущи нужди или инвестиционни такива. Така че промяната, която ние предлагаме, а тя е да се въведе възможност на Министерския съвет и Министерството на финансите да прибегнат до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 милиарда евро, като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. За ваша информация огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година. За осемте месеца до 31-ви август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят, има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро. Тук само ще кажа, че служебният министър господин Клисурски, когато по-рано го попитахме по този въпрос, той индикира, че половин милиард евро вече са били разплатени по част от тези проекти и се оказва, че това всъщност не е така. В този смисъл има много спешна нужда от мощно финансиране от страна на държавата на тези проекти, така че да не пострадат общини, да не пострада бизнесът и да не загубим средства. Тези средства ще ни бъдат възстановени. Разбира се, при допускането, че са изпълнени всички необходими условия и няма нарушения в проектите. До края на юли трябва да постъпи четвъртото плащане. До края на декември трябва да постъпи и петото плащане. Трябва да ги префинансираме, както се казва. Основната цел на този нов таван на дълга от три цяло осем милиарда е за това. Ако три цяло осем милиарда изглежда като голяма сума, ще напомня, че миналата година таванът на дълга беше десет милиарда и той беше изцяло оползотворен от тогавашните управляващи", подчерта Проданов.

"Третата промяна е свързана с така наречените ковид-добавки към пенсиите. Знаете, че в разгара на ковид-кризата бяха гласувани едни шейсет лева, впоследствие се промениха, впоследствие пак се върнаха на шейсет. А това беше по своето същество временна мярка или поне трябваше да бъде такава и тя беше социална по своя характер, не беше осигурително плащане и в този смисъл изначално да бъде включвана като част от пенсията може би не е бил най-правилният подход. Ние съзнаваме, че няма как, особено на най-уязвимите слоеве, каквито са пенсионерите, да бъде отнемана тази сума, но в същото време е факт и че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата, където трябва да има директна релация между осигурявания принос и правата, които получаваш. И всъщност нарушаването му с подобен тип инициативи води до това, че доста хора губят доверие в самата система и не се осигуряват на истинските си доходи. Та какво предлагаме? Ковид-добавката за сегашните пенсионери се запазва. Тя няма да бъде променяна, но от първи юли тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с ковид-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите такива, каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така за новоотпуснатите пенсии от първи юли нататък ковид-добавка вече няма да бъде включвана, защото, отново, както казахме, тя беше временна кризисна мярка", каза Проданов.

Той поясни, че "темата за майчинството не се, не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде отваряна или дискутирана. По никакъв начин няма да се променят нито условията за майчинство, нито средствата, които се отпускат, нито срока".

"Разбира се, ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичането на крайния срок на законово регламентираното им майчинство да се върнат на работа. Ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия от тези, които съществуват в момента. Но по отношение на срока и условията не се предвиждат никакви промени", заяви Проданов.

"Не, няма да вдигаме данъци. И не, осигурителните, максималният осигурителен праг не е данък", добави депутатът от "Прогресивна България".

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София" на 9 октомври.

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

С нови категории, прецизиран регламент, практически формати и 15% ръст в броя на заявките фестивалът затвърждава ролята си на водеща платформа за креативната индустрия в България

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна"

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице" представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване", това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

