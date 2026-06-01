България

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към отговорност петима души, след като в таен склад бяха открити 250 килограма дрога, подготвена за трафик към Турция

1 юни 2026, 16:33
Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат
Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“
Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност
Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава

М ащабна съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и Окръжната прокуратура в Бургас доведе до неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с мащабен трафик и разпространение на високорискови наркотици. При акцията са иззети над 250 килограма изсушена марихуана на стойност повече от 2 милиона евро. Наркотикът е бил прецизно разпределен в найлонови пакети с тегло между 600 и 900 грама, скрити под пластове хартия в камион.

Превозното средство е било паркирано в складова база в ямболското село Зимница. Най-интригуващият детайл от разследването обаче е откритият на същото място хеликоптер. Властите подозират, че летателният апарат е използван за пренасяне на дрогата извън пределите на страната, като предстои да се установи чия собственост е той и кой го е пилотирал. По данни на разследването, крайната дестинация на пратката е била Република Турция.

Към наказателна отговорност са привлечени общо петима души, като четирима от тях вече са с постоянна мярка „задържане под стража“. Трима от участниците са спипани от агентите в момент на претоварване на стоката.

Лидерът на престъпната мрежа – 39-годишен мъж от Бургас – е направил опит да избяга и да се укрива, но е бил локализиран и показно закопчан от служители на ГДБОП на входа на София.

Подробности за успешния удар пред медиите разкриха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, директорът на специализирана агенция в ДАНС Данчо Желев и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Работата по разплитането на схемата и събирането на доказателства продължава.

Показаха хеликоптер и 250 килограма марихуана, открити при спецакция на ГДБОП и ДАНС
Източник: ОП-Бургас    
Пиратски "парти кораб" потъна край "Острова на рая" - пътници се спасиха в последния момент

Огромна експлозия разтърси Малта

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна
Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Иран прекратява преговорите със САЩ

Свят Преди 6 минути

Решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

България Преди 13 минути

Търсят извършителя на побоя

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Признати експерти и творчески авторитети от световната сцена в силна програма на ФАРА 2026

Любопитно Преди 58 минути

С нови категории, прецизиран регламент, практически формати и 15% ръст в броя на заявките фестивалът затвърждава ролята си на водеща платформа за креативната индустрия в България

След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

Любопитно Преди 1 час

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

България Преди 1 час

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Любопитно Преди 1 час

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Любопитно Преди 1 час

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“

Спечели 6 млн. евро от лотарията и се върна на работа: Куриер изненада старите си колеги

Любопитно Преди 1 час

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

България Преди 2 часа

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици

Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия

България Преди 2 часа

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Свят Преди 2 часа

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Свят Преди 2 часа

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

България Преди 2 часа

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Свят Преди 2 часа

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

България Преди 2 часа

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

10 признака, че кучето ви е здраво

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

Заснеха единствената в света дива бяла панда

Хайди Клум на 53: Жената, която превърна живота си в моден спектакъл

Като деца: Орлин Горанов, Нети и още звезди с истории за 1 юни

Нидерландци не искат да се разделят с желан от Левски

Георги Миланов: Напускам Динамо, има вариант да се върна в България

"Прогресивна България" предлага намаляване на партийната субсидия

Управляващите обмислят допълнителни стимули за работещите майки

