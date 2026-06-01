Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

М ащабна съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и Окръжната прокуратура в Бургас доведе до неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с мащабен трафик и разпространение на високорискови наркотици. При акцията са иззети над 250 килограма изсушена марихуана на стойност повече от 2 милиона евро. Наркотикът е бил прецизно разпределен в найлонови пакети с тегло между 600 и 900 грама, скрити под пластове хартия в камион.

Превозното средство е било паркирано в складова база в ямболското село Зимница. Най-интригуващият детайл от разследването обаче е откритият на същото място хеликоптер. Властите подозират, че летателният апарат е използван за пренасяне на дрогата извън пределите на страната, като предстои да се установи чия собственост е той и кой го е пилотирал. По данни на разследването, крайната дестинация на пратката е била Република Турция.

Към наказателна отговорност са привлечени общо петима души, като четирима от тях вече са с постоянна мярка „задържане под стража“. Трима от участниците са спипани от агентите в момент на претоварване на стоката.

Лидерът на престъпната мрежа – 39-годишен мъж от Бургас – е направил опит да избяга и да се укрива, но е бил локализиран и показно закопчан от служители на ГДБОП на входа на София.

Подробности за успешния удар пред медиите разкриха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, директорът на специализирана агенция в ДАНС Данчо Желев и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Работата по разплитането на схемата и събирането на доказателства продължава.