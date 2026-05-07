„Какво искате да направя - да избухна в плач!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Ф едерален съдия разсекрети бележката, която бившият съкилийник на Джефри Епстийн твърди, че е открил в графичен роман. „Ню Йорк Таймс“ не е потвърдил автентичността на почерка.

Федерален съдия публикува предсмъртно писмо, за което се твърди, че е написано от Джефри Епстийн. Документът бе държан под печат в продължение на години като част от наказателното дело срещу неговия съкилийник.

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“, започва бележката, като добавя, че резултатът е бил обвинения, датиращи от много години назад.

„Удоволствие е да можеш сам да избереш момента, в който да кажеш сбогом“, продължава текстът.

„Какво искате да направя — да избухна в плач!!“, гласи още бележката.

„НИКАКВО ЗАБАВЛЕНИЕ“, завършва тя, като тези думи са подчертани. „НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА!!“

Съкилийникът на г-н Епстийн, Никълъс Тартальоне, заяви, че е открил бележката през юли 2019 г., след като Епстийн е бил намерен в безсъзнание с парче плат около врата си. Тогава Епстийн оцеля, но седмици по-късно бе открит мъртъв на 66-годишна възраст в вече затворения затвор Metropolitan Correctional Center в Долен Манхатън.

Пътят към публичността

Бележката беше направена публично достояние в сряда от съдия Кенет М. Карас от Федералния окръжен съд в Уайт Плейнс, Ню Йорк. Съдията действа след петиция на „Ню Йорк Таймс“ за разсекретяване на документа и публикувана статия, в която Тартальоне описва бележката и как тя е попаднала в него.

Вестникът не е удостоверил автентичността на писмото, което беше вписано в съдебния регистър в сряда вечерта. Прави впечатление обаче, че текстът повтаря фрази като „избухна в плач“ (bust out cryin) и „никакво забавление“ (no fun), които Епстийн е използвал в имейли и в друга бележка, намерена в килията му по време на смъртта му.

Министерството на правосъдието на САЩ по-рано публикува милиони страници документи, свързани с Епстийн, но това писмо не бе сред тях. Говорител на ведомството заяви, че агенцията никога не го е виждала.

Версията на Тартальоне

Никълъс Тартальоне, бивш полицейски служител, очакващ по това време процес за четворно убийство, сподели в телефонни интервюта от затвора, че е намерил бележката в графичен роман, след като Епстийн е бил изведен от килията им.

„Отворих книгата, за да чета, и тя беше там“, каза Тартальоне. Писмото е било написано на жълт лист, откъснат от бележник.

Следствените органи в Ню Йорк официално обявиха смъртта на Епстийн за самоубийство. През годините обаче разкритията за пропуски в сигурността в затвора породиха множество теории за това как точно е починал той и дали не е бил убит.

Първоначално, след инцидента през юли, Епстийн твърдеше, че Тартальоне го е нападнал и че не е имал намерение да се самоубива. Тартальоне винаги е отричал нападението, а по-късно самият Епстийн каза пред служителите на затвора, че „никога не е имал проблеми“ със съкилийника си.

Тартальоне обясни, че е предал бележката на адвокатите си, защото е вярвал, че тя може да му помогне, ако Епстийн продължи да твърди, че е бил нападнат. През 2023 г. бившето ченге беше осъден на четири доживотни присъди, но продължава да поддържа невинността си и обжалва решението.

Съдебният спор за писмото

Остава неясно кога съдия Карас е бил уведомен за съществуването на писмото. Документите показват, че адвокатите на Тартальоне са имали снимка на бележката в телефон и са предали оригинала на съда през май 2021 г. — близо две години след смъртта на Епстийн.

Преди да разсекрети документа, съдията поиска становището на страните. Прокуратурата в Манхатън заяви, че не възразява срещу публикуването, тъй като подсъдимият вече е направил публични изявления за него.

„Налице е силен обществен интерес към обстоятелствата около смъртта на Епстийн“, написаха прокурорите.