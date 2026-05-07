Свят

„Какво искате да направя - да избухна в плач!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Федерален съдия публикува документа години след смъртта на милионера, след като бившият му съкилийник разкри как е попаднал на скритата бележка

7 май 2026, 07:37
„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус

„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус
Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес“

Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес“
Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам
Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран
Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори
Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам
Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин
Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Ф едерален съдия разсекрети бележката, която бившият съкилийник на Джефри Епстийн твърди, че е открил в графичен роман. „Ню Йорк Таймс“ не е потвърдил автентичността на почерка.

(Във видеото: Нови разкрития: Епстийн е държал жертвите си в апартаменти в Лондон)

Федерален съдия публикува предсмъртно писмо, за което се твърди, че е написано от Джефри Епстийн. Документът бе държан под печат в продължение на години като част от наказателното дело срещу неговия съкилийник.

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“, започва бележката, като добавя, че резултатът е бил обвинения, датиращи от много години назад.

„Удоволствие е да можеш сам да избереш момента, в който да кажеш сбогом“, продължава текстът.

„Какво искате да направя — да избухна в плач!!“, гласи още бележката.

„НИКАКВО ЗАБАВЛЕНИЕ“, завършва тя, като тези думи са подчертани. „НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА!!“

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
4 снимки
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Съкилийникът на г-н Епстийн, Никълъс Тартальоне, заяви, че е открил бележката през юли 2019 г., след като Епстийн е бил намерен в безсъзнание с парче плат около врата си. Тогава Епстийн оцеля, но седмици по-късно бе открит мъртъв на 66-годишна възраст в вече затворения затвор Metropolitan Correctional Center в Долен Манхатън.

„Все още съм тук“: Последното съобщение на Джефри Епстийн преди смъртта му

Пътят към публичността

Бележката беше направена публично достояние в сряда от съдия Кенет М. Карас от Федералния окръжен съд в Уайт Плейнс, Ню Йорк. Съдията действа след петиция на „Ню Йорк Таймс“ за разсекретяване на документа и публикувана статия, в която Тартальоне описва бележката и как тя е попаднала в него.

Вестникът не е удостоверил автентичността на писмото, което беше вписано в съдебния регистър в сряда вечерта. Прави впечатление обаче, че текстът повтаря фрази като „избухна в плач“ (bust out cryin) и „никакво забавление“ (no fun), които Епстийн е използвал в имейли и в друга бележка, намерена в килията му по време на смъртта му.

Министерството на правосъдието на САЩ по-рано публикува милиони страници документи, свързани с Епстийн, но това писмо не бе сред тях. Говорител на ведомството заяви, че агенцията никога не го е виждала.

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Версията на Тартальоне

Никълъс Тартальоне, бивш полицейски служител, очакващ по това време процес за четворно убийство, сподели в телефонни интервюта от затвора, че е намерил бележката в графичен роман, след като Епстийн е бил изведен от килията им.

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста
18 снимки
Епстийн
Епстийн
Епстийн
Епстийн

„Отворих книгата, за да чета, и тя беше там“, каза Тартальоне. Писмото е било написано на жълт лист, откъснат от бележник.

Следствените органи в Ню Йорк официално обявиха смъртта на Епстийн за самоубийство. През годините обаче разкритията за пропуски в сигурността в затвора породиха множество теории за това как точно е починал той и дали не е бил убит.

Първоначално, след инцидента през юли, Епстийн твърдеше, че Тартальоне го е нападнал и че не е имал намерение да се самоубива. Тартальоне винаги е отричал нападението, а по-късно самият Епстийн каза пред служителите на затвора, че „никога не е имал проблеми“ със съкилийника си.

„Ястребът на Тръмп“ разкри нови подробности за смъртта на Джефри Епщайн в затвора

Тартальоне обясни, че е предал бележката на адвокатите си, защото е вярвал, че тя може да му помогне, ако Епстийн продължи да твърди, че е бил нападнат. През 2023 г. бившето ченге беше осъден на четири доживотни присъди, но продължава да поддържа невинността си и обжалва решението.

Съдебният спор за писмото

Остава неясно кога съдия Карас е бил уведомен за съществуването на писмото. Документите показват, че адвокатите на Тартальоне са имали снимка на бележката в телефон и са предали оригинала на съда през май 2021 г. — близо две години след смъртта на Епстийн.

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Преди да разсекрети документа, съдията поиска становището на страните. Прокуратурата в Манхатън заяви, че не възразява срещу публикуването, тъй като подсъдимият вече е направил публични изявления за него.

„Налице е силен обществен интерес към обстоятелствата около смъртта на Епстийн“, написаха прокурорите.

Джефри Епстийн Предсмъртно писмо Никълъс Тартальоне Разсекретяване Федерален съдия Смърт на Епстийн Затвор Metropolitan Correctional Center Автентичност на почерка Ню Йорк Таймс Теории за смъртта
Последвайте ни
Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус

„Не е заразно“: Смъртоносната лъжа, която превърна круизен кораб в капан за хантавирус

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министерството на транспорта публикува информация за дружества с дългове и ниско качество на услугите

Министерството на транспорта публикува информация за дружества с дългове и ниско качество на услугите

България Преди 2 минути

Служебният министър Корман Исмаилов посочи, че по този начин всички граждани, фирми и работещи в сектора вече имат достъп до тази информация

Може ли от Беларус да тръгне нова инвазия срещу Украйна

Може ли от Беларус да тръгне нова инвазия срещу Украйна

Свят Преди 7 минути

На 2 май президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "специфична активност" по границата с Беларус

<p>Тръмп е в капан на собствената си стратегия за Иран</p>

Тръмп е в капан на собствената си стратегия, докато търси изход от войната с Иран

Свят Преди 30 минути

Ако думите можеха да печелят войни, конфликтът на Доналд Тръмп с Иран отдавна би бил приключил

Легендарната Бони Тейлър претърпя спешна операция в Португалия

Легендарната Бони Тейлър претърпя спешна операция в Португалия

Свят Преди 30 минути

Представителите на певицата не уточниха причината за операцията

Обрат от ВАС: Ето как вече ще се приема в детските градини и ясли в София

Обрат от ВАС: Ето как вече ще се приема в детските градини и ясли в София

България Преди 33 минути

Решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение

<p>МС внася в парламента договора за присъединяване към ЕМС</p>

МС внася в парламента договора за присъединяване към Европейския механизъм за стабилност

България Преди 37 минути

Отпускат се и 22 млн. евро за строеж на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

Любопитно Преди 46 минути

От първите моменти в прегръдките на принц Хари до игрите с малката Лилибет: Меган Маркъл отвори семейния албум, за да покаже порасналия Арчи и да сподели философията си за възпитанието на децата в Калифорния

<p>Спецчасти разрешиха &bdquo;заложническа криза&ldquo;&nbsp;във Варна</p>

Спецчасти разрешиха „заложническа криза“ по време на антитерористично учение във Варна

България Преди 1 час

Четиримата терористи бяха „атакувани“ по суша, въздух и вода

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

България Преди 1 час

Причината - забраната на КФН да сключват нови полици

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

Свят Преди 1 час

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол

Жената, която намушка 4-ма души във Варна, остава в ареста

Жената, която намушка 4-ма души във Варна, остава в ареста

България Преди 1 час

По време на съдебното заседание Арина Илинайте заяви, че не помни случилото се

Снимката е архивна

Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

Свят Преди 1 час

Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

България Преди 1 час

От туристическия бранш посочват, че увеличението на транспортните разходи вече оказва влияние както върху туристите, така и върху работодателите

о

Аманда Байнс шокира с нова визия: Актрисата се появи с яркосини вежди

Любопитно Преди 1 час

Аманда Байнс демонстрира яркосини вежди, които контрастират на прясно изрусената ѝ коса – рязка промяна спрямо скорошния ѝ тъмен нюанс

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

Свят Преди 1 час

Администрацията на Тръмп паралелно провежда активна политика за пренареждане на ситуацията в Западното полукълбо

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

Любопитно Преди 2 часа

От сиропиталището до срещата с президента: Последното интервю на Мерилин Монро разкрива една непозната и ранима страна на актрисата, която предпочиташе да бъде обичана, вместо да бъде боготворена

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Хантавирусът: опасната инфекция, чиито симптоми често бъркаме с грип

Edna.bg

В търсене на изгубената светлина: Папи Ханс напомни за детето в себе си

Edna.bg

Ето защо вратарят на ПСЖ нарочно риташе топката извън терена срещу Байерн

Gong.bg

Обзор във Формула 1 (7.05.2026)

Gong.bg

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни грипни ваксини

Nova.bg

Жената, намушкала четирима във Варна, влиза в психиатрия за месец

Nova.bg