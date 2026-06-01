Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Е втини операции за повдигане на клепачите се извършват в нелегални помещения из цяла Великобритания. Въпреки очевидните рискове и нарушения, властите трудно успяват да спрат така наречените „каубойски хирурзи“, които работят извън закона, пише The Telegraph .

През юли миналата година Александра Дрю се отправя към затворен ресторант за пад тай на улица „Бери“ в Ливърпул. До заведението има врата с олющена боя, която се отваря, а жена в медицинско облекло я кани вътре и я отвежда до апартамент на горния етаж. Там я очаква час за пластична операция.

„Сградата беше изключително мрачна и занемарена. Изкачихме се чак до последния етаж. Бях шокирана от мръсотията, в кухнята имаше маса с остатъци от храна за вкъщи. Дори не се опитваха да изглеждат хигиенични, камо ли да покриват медицински стандарти. Била съм в по-чисти салони за маникюр“, разказва 51-годишната гримьорка.

Дрю посещава мястото под прикритието на пациентка, желаеща горна блефаропластика - медицинският термин за повдигане на горните клепачи. В действителност тя участва в разследване на телевизия 5 News срещу Люен Ву, предполагаемото име на жената в медицинско облекло.

Ву предлага изключително евтини процедури, заплащани само в брой, лифтинг на лицето за 1400 паунда, повдигане на вежди за 850 паунда и дори лабиопластика за 1000 паунда. Ценоразписът е подреден като меню и се изпраща на потенциалните клиенти чрез WhatsApp.

Най-голямата популярност обаче ѝ носят операциите за повдигане на горните клепачи за 850 паунда, хирургическа процедура, при която излишната кожа се изрязва и след това се зашива.

6-часова операция за вежди като на Кейт

Какво представлява блефаропластиката?

Блефаропластиката е хирургическа процедура, насочена към коригиране на дефекти, деформации и естетически несъвършенства в областта на клепачите. Тя включва премахване или препозициониране на излишната кожа, мускулна тъкан и мастни натрупвания, които се натрупват с напредването на възрастта или са генетично обусловени. Процедурата се прилага както върху горните, така и върху долните клепачи и е една от най-често извършваните операции в естетичната хирургия в световен мащаб.

Медицинското значение на блефаропластиката се простира отвъд сугубо естетическите ползи. В много случаи излишната кожа на горните клепачи може да бъде толкова значителна, че да закрива част от зрителното поле, водейки до функционални нарушения на зрението. В такива ситуации операцията има терапевтичен характер. При долните клепачи интервенцията често се насочва към премахване на т.нар. „торбички“ под очите, които придават уморен и остарял вид на лицето.Историята на блефаропластиката датира още от древни времена, но съвременните техники се развиват значително през 19-ти и 20-ти век. Първите по-подробни описания на хирургични техники за изрязване на кожа от клепачите се появяват в медицинската литература през 1818 г., благодарение на хирурга Карл Фердинанд фон Грефе, който въвежда термина „блефаропластика“. С напредъка на анестезията, микрохирургията и познанията по анатомия, методът се превръща в прецизна процедура с нисък процент на усложнения и бърз възстановителен период.

Операцията обикновено се извършва под местна упойка с лека седация или под пълна анестезия, в зависимост от сложността и предпочитанията на пациента и хирурга. Разрезите се правят по естествените гънки на клепачите, което позволява следоперативните белези да бъдат почти напълно невидими след зарастването им. По време на интервенцията хирургът внимателно отстранява излишните тъкани и стяга мускулните структури, за да постигне подмладен и свеж вид на околоочния контур.

Както при всяка хирургическа интервенция, блефаропластиката изисква прецизна предоперативна оценка от специалист – пластичен хирург или офталмохирург. Важно е да се отбележи, че процедурата не премахва бръчките тип „пачи крак“ встрани от очите, нито коригира увисването на веждите, поради което често се комбинира с други естетични методи за постигане на оптимален цялостен резултат. Възстановяването обикновено отнема около две седмици, през които пациентите трябва да избягват интензивно физическо натоварване и пряко излагане на слънце.

Инфлуенсър почина след операция "лисичи очи"

„Дамата с клепачите от Ливърпул“

Евтините операции на Люен Ву са истински хит в определени среди в TikTok, където жени и мъже публикуват видеоклипове за така наречената „дамата с клепачите от Ливърпул“ или „Мис Синди“, както я наричат.

Те я възхваляват като чудотворка и качват видеа, показващи как посинените и зашити клепачи зарастват след операцията. В коментарите последователи ентусиазирано искат координатите ѝ, пишейки съобщения със сърчица и целувки.

Разговорите звучат толкова неангажиращо, сякаш става дума за избелване на зъби или боядисване на коса.

Търсенето на блефаропластика във Великобритания непрекъснато расте през последните години според годишните анализи на Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи. Но при цени, започващи от около 2000 паунда и достигащи често до 8000 паунда, операцията е недостъпна за много британци, чиято средна годишна заплата е 39 039 паунда.

Така евтините услуги на Ву се превръщат в привлекателна алтернатива за хора, отчаяни да отговорят на нереалистичните стандарти за красота, насаждани от социалните мрежи.

Would you get plastic surgery in a dingy flat? In Britain, it’s happening https://t.co/cJ9wZtmFz1 — Dr Anthony Martin (@AMAinsight) May 29, 2026

„Разлика от милиметър може да има сериозни последствия“

„Мразя, когато хората омаловажават блефаропластиката, защото това е изключително прецизна процедура. Разлика от един милиметър може да има последствия. Може да не ги забележите веднага, но в дългосрочен план те ще повлияят на зрението ви“, казва д-р Елизабет Хоукс, очен пластичен хирург, която е преминала 16 години специализирано обучение за извършване на подобни операции.

По думите ѝ след десет години пациентът може да се окаже неспособен да затваря окото си нормално или да страда от постоянна сухота на очите.

Хоукс обяснява, че техниката на Ву включва голям и видим разрез по дължината на веждата, метод, който не е стандартен за Великобритания.

„Това е суббровна блефаропластика. Техниката идва основно от Южна Корея и обикновено работи добре при азиатски очи. Но е по-малко прецизна, а кожата на веждата е по-дебела от тази на клепача, така че белегът зараства по-трудно и остава по-видим“, казва тя.

Лекарката предупреждава, че сложната операция не бива да се представя като нещо толкова просто, колкото „отрязване на малко излишна кожа“.

​Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?

Какво е суббровна блефаропластика?

Суббровната блефаропластика, известна още като подвеждаща или подбровна блефаропластика, е специализирана хирургична процедура в естетичната и реконструктивната офталмопластика. Нейната основна цел е коригиране на увисналата кожа в областта на горния клепач и повдигане на външната част на веждите чрез разрез, разположен непосредствено под линията на растеж на веждата.

Исторически този подход се развива като алтернатива на класическата блефаропластика, когато проблемът на пациента не е просто излишък от кожа на клепача, а съчетание с птоза (спускане) на веждата. Традиционните методи често не успяват да адресират комплексния характер на стареенето в горната трета на лицето, което прави суббровната техника изключително значима в съвременната пластична хирургия.

Технически операцията включва прецизно изрязване на елипсовиден сегмент от кожа и подкожна тъкан точно под долния ръб на веждата. Основното предимство на този метод е изключително дискретният белег, който остава скрит от естествената коса на веждите. За разлика от класическата блефаропластика, която изисква разрез в гънката на клепача, суббровната техника позволява директно повдигане на кожата, което ефективно отваря погледа и премахва излишъка, без да се променя естествената форма на окото или да се създава „изкуствен“ вид.

Процедурата е особено показана при пациенти с тежки, „тежки“ клепачи, причинени от спускане на меките тъкани в областта на челото и веждите. Тя често се избира от хора, които не желаят по-инвазивни операции като ендоскопски лифтинг на челото, но имат нужда от сериозна корекция на горната периферна зона на зрението. Важен аспект от клиничната практика е внимателната оценка на анатомията на пациента, тъй като твърде агресивното изрязване може да промени позицията на веждата по нежелан начин.

Възстановителният период след суббровна блефаропластика обикновено е кратък, като отоците и синините отшумяват в рамките на седмица до десет дни. Поради прецизността на техниката и минималния риск от увреждане на дълбоките структури, тя се ползва с висока степен на удовлетвореност сред пациентите. Въпреки това, успехът на операцията зависи критично от хирургичните умения на лекаря и правилната преценка на индивидуалните особености на лицето. Този метод заема ключово място в арсенала на съвременните пластични хирурзи, предлагайки балансирано решение за подмладяване на горната част на лицето с минимална хирургична травма и трайни естетични резултати.

Тежки последствия за пациентите

Последиците от подобни груби интервенции могат да бъдат катастрофални.

Жена, пожелала анонимност, разказва пред 5 News за усложнения след неуспешна блефаропластика, извършена от Ву през последната година.

„Там е като поточна линия, хора влизат и излизат непрекъснато. Вероятно печелят поне по 10 000 паунда на ден. Това се отрази ужасно на психическото ми здраве. Няма нито един момент, в който да не мисля за лицето си. Загубих работата си, защото съм в болнични. Това засяга абсолютно всичко“, споделя тя.

Ву не фигурира в регистъра на Генералния медицински съвет на Великобритания. Това е органът, в който по закон трябва да бъдат вписани всички практикуващи лекари.

Тя работи потайно, не рекламира услугите си, комуникира само чрез WhatsApp и разкрива адреса на операцията едва ден преди насрочената процедура.

Междувременно сменя местата на дейност между Ливърпул, Манчестър и Лондон, което затруднява властите да я проследят.

Според Александра Дрю Ву не е поискала медицинската ѝ история или каквито и да било предварителни документи. Единственото, което е искала, е подпис под формуляр за съгласие.

Законова вратичка

Ако това не е достатъчно тревожно, британската правна рамка допълнително усложнява ситуацията.

Законът за здравеопазването и социалните грижи изисква хирургическите процедури да се извършват от регистрирани специалисти в лицензирани обекти. Ву няма нито една от тези регистрации.

В същото време Законът за медицината от 1983 година не забранява изрично на хора без медицинска квалификация да извършват хирургични процедури. Забранено е единствено да се представят измамно за медицински специалисти.

„Повечето морални хора никога не биха взели скалпел в ръка без медицинско обучение и не биха започнали да режат човешки лица“, казва Аштън Колинс, съосновател на организацията Save Face.

От 2014 година насам организацията е помогнала на над 15 000 души да подадат жалби за неуспешни козметични процедури.

„Технически това, което прави Люен Ву, не е незаконно, защото тя не твърди, че е пластичен хирург, регистриран в Генералния медицински съвет“, обяснява Колинс.

В същото време менюто на Ву съдържа надписи като „хирургически ценоразпис“ и „професионална козметична хирургия“, което според Колинс може да подведе клиентите.

„Ако беше истински хирург, това щеше да бъде клиника под надзора на Комисията за качество на грижите, а не нечий хол с телевизор, на който вървят Кардашиян“, добавя тя.

Кой плаща за щетите?

Адвокатът Криси Улф твърди, че Ву все пак извършва престъпление.

„Тя извършва регулирани медицински процедури, без самата тя да е регулирана и без да работи в лицензирано помещение. Проблемът е, че Комисията за качество на грижите има ограничени правомощия да прилага закона спрямо лица, които не са официални здравни доставчици“, обяснява Улф.

Проблемът далеч не се изчерпва с Ву.

По закон всеки лекар, вписан в регистъра на Генералния медицински съвет и притежаващ лиценз за практика, може да извършва козметични операции. Теоретично това означава, че дори общопрактикуващ лекар би могъл да направи хирургически лифтинг на лице.

Президентът на Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи Нора Нюджънт предупреждава, че липсват реални ограничения за това кой може да извършва подобни процедури.

„Това поражда сериозни опасения за безопасността на пациентите“, казва тя.

Натиск върху Националната здравна служба

Последствията от неуспешните козметични интервенции тежат и върху британската Национална здравна служба.

Според проучване на British Medical Journal британските болници са похарчили до 19 549 паунда на пациент за лечение на усложнения след козметични операции, извършени в чужбина.

Макар да липсват надеждни данни за нелегалните операции във Великобритания, експертите смятат, че разходите за коригиране на щетите вероятно са сходни.

През юли миналата година журналистката Наталия Хоркера представя случая на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг по време на телевизионно предаване на живо.

„Изключително съм обезпокоен от това, което ми показахте“, заявява тогава министърът. „Ще прегледам законодателството, за да се уверя, че няма вратички, които позволяват подобна опасна и нерегулирана практика.“

Месец по-късно Министерството на здравеопазването публикува план за ограничаване на опасните козметични процедури. Сред основните мерки е защита на пациентите и намаляване на разходите на Националната здравна служба за поправяне на неуспешни операции.

Година по-късно обаче почти нищо не се е променило.

Появяват се подражатели

Последното разследване на екипа на Channel 5 в лондонския район Нюъм показва още по-тревожна тенденция.

Популярността на евтините процедури на Ву вече ражда подражатели.

„Дамата с клепачите“ вече не е конкретен човек, а своеобразна марка, използвана от двама самозвани хирурзи, които работят от наето офис помещение.

„Нашият репортер под прикритие беше отведен до временна клиника, където зад затворени врати се извършват инвазивни процедури“, разказва Хоркера в репортажа.

Според разследването двете жени, представили се като Марсия и Лусинда, били готови да извършат незаконна операция на място.

След сигнал до местната власт служители по обществено здраве влизат в помещенията заедно с журналистите. Марсия и Лусинда вече са избягали.

На място са открити осем подписани формуляра за съгласие, доказателство колко пациенти са преминали през операционната маса само в рамките на деня.

Кметът на Нюъм Форхад Хюсеин заявява, че общината вече е предприела действия срещу отговорните лица.

„Козметична процедура“ не означава по-малко престъпление

Въпреки това полицията рядко стига до реални наказателни производства.

„Насочваме всички тези жени към полицията и обясняваме кои закони са нарушени и защо в някои случаи става дума за измама и телесна повреда. Нито един случай не е стигнал до съдебно преследване“, казва Аштън Колинс.

Според нея органите често възприемат потърпевшите като „лекомислени жени, направили глупав избор от суета“.

Президентът на Британския колеж по естетична медицина д-р Софи Шотър смята, че обществото е подвеждано.

„Хората си мислят, че ако нещо се рекламира толкова открито, значи е законно. Те вярват, че ако беше толкова опасно, нямаше да бъде позволено да се популяризира по този начин. Правителството трябва да приеме конкретни закони, които да криминализират подобни практики“, казва тя.

Адвокатът Криси Улф обяснява, че съдебното преследване на нелегални оператори като Ву е изключително трудно.

„Почти сигурно няма застраховка. Тя действа незаконно и е практически неоткриваема. Никой не знае истинската ѝ самоличност, къде живее или дали има регистрирана фирма“, посочва Улф.

Докато законодателството се опитва да навакса реалността, нелегалните практикуващи ще продължат да извършват евтини операции в апартаменти, кухни и офис помещения из цяла Великобритания.

„Тази операция е описана за първи път през XVIII век“, казва д-р Хоукс. „Тогава са използвали специална скоба като гилотина и просто са отрязвали кожата. Това, което виждаме днес в TikTok, е блефаропластика от Тъмните векове.“

И докато британското правителство не изпълни обещанията си за по-строг контрол, мнозина смятат, че именно там е останала и голяма част от индустрията за козметична хирургия във Великобритания.