Иран прекратява преговорите със САЩ

И ранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че Техеран е прекратил преговорите със Съединените щати, които имат за цел да сложат край на войната в Близкия изток.

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Според агенцията решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан, както и заради нарушенията „на всички фронтове“ на иранско-американското примирие, постигнато на 8 април.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

„Иранският преговорен екип поради това преустановява диалога и обмена на послания чрез посредниците“, посочва иранската медия.