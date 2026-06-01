България

Смениха директора на „Медицински надзор“

Върнаха на поста Иванка Динева

1 юни 2026, 17:20
Смениха директора на „Медицински надзор“
Източник: Георги Димитров/Vesti

С ъс заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.

Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

За изпълнителен директор на ИАМН е назначена Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г., посочват от здравното министерство.

Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.

Здравният министър освободи шефа на "Медицински надзор"

Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

Източник: МЗ    
Министерство на здравеопазването Изпълнителна агенция Медицински надзор
Последвайте ни
Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Иран прекратява преговорите със САЩ

Иран прекратява преговорите със САЩ

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

pariteni.bg
Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 6 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

България Преди 57 минути

Момчето е открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк”

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

България Преди 1 час

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

България Преди 1 час

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Любопитно Преди 2 часа

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София“ на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Свят Преди 2 часа

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

<p>Nvidia обяви следващия голям скок в изкуствения интелект</p>

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Свят Преди 2 часа

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

България Преди 2 часа

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към отговорност петима души, след като в таен склад бяха открити 250 килограма дрога, подготвена за трафик към Турция

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Свят Преди 2 часа

В Северна Корея произходът е всичко, а биографичната празнота около „Великата майка“ крие факти, които биха могли да сринат мита за божествената легитимност на диктатора

<p>Легендарен футболист разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий</p>

Легендарният футболист Кевин Кийгън разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

Свят Преди 2 часа

Футболният свят изразява подкрепата си към двукратния носител на наградата за Футболист на годината в Европа

Признати експерти и творчески авторитети от световната сцена в силна програма на ФАРА 2026

Признати експерти и творчески авторитети от световната сцена в силна програма на ФАРА 2026

Любопитно Преди 2 часа

С нови категории, прецизиран регламент, практически формати и 15% ръст в броя на заявките фестивалът затвърждава ролята си на водеща платформа за креативната индустрия в България

След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

България Преди 3 часа

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

<p>Откриха&nbsp;най-малкия динозавър, живял някога на Земята</p>

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Любопитно Преди 3 часа

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Любопитно Преди 3 часа

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“

Спечели 6 млн. евро от лотарията и се върна на работа: Куриер изненада старите си колеги

Спечели 6 млн. евро от лотарията и се върна на работа: Куриер изненада старите си колеги

Любопитно Преди 3 часа

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

България Преди 3 часа

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

„Повечето хора всъщност не ме познават“: 100 години от рождението на Мерилин Монро

Edna.bg

Хайди Клум на 53: Жената, която превърна живота си в моден спектакъл

Edna.bg

НА ЖИВО: България - Черна гора, стартовите състави

Gong.bg

Самсунспор няма интерес към трансферна цел на Левски

Gong.bg

Тестват системата BG-ALERT на 2 юни

Nova.bg

"Прогресивна България" предлага намаляване на партийната субсидия

Nova.bg