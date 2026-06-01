След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

С елин Дион обяви десет нови концерта през май 2027 г. в „Пари ла Дефанс арена" - същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември т.г., предаде АФП.

Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май догодина, са определени „с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете", посочи екипът на певицата в разпространено съобщение.

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами, допълва АФП.

Ще бъдат предложени т.нар. „слотове за ограничен брой фенове“, които вече са се регистрирали за предварителната продажба, обясниха организаторите. Тези специални продажби ще се проведат от сряда до петък тази седмица.

Селин Дион обяви в края на март чрез видеоклип и съобщение, прожектирано върху Айфеловата кула, завръщането си на сцената в Париж след шест години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. От 2022 г. тя страда от т.нар. синдром на скования човек - рядко и нелечимо неврологично заболяване, допълва АФП.

Изпълнителката на Pour que tu m'aimes encore планира от 12 септември общо 16 концерта във френската столица. Всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители според залата.

Завръщането на певицата, продала 260 милиона копия от албумите си, бе съпътствано и от излизането през април на нова песен, написана от Жан-Жак Голдман – нейния любим автор и композитор. Негово дело е албумът на Дион D'eux от 1995 г., припомня АФП.