Свят

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му

17 май 2026, 17:55
Източник: БТА/АР

О коло десет „нови“ заподозрени жертви са се явили във френско разследване на мрежата на покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, заяви парижки прокурор в неделя. 

Франция започна разследване за трафик на хора, след като Министерството на правосъдието на САЩ през януари публикува последния набор с документи от разследването на опозорения финансист, който почина в затвора през 2019 г., докато беше обвинен в трафик на непълнолетни момичета за секс. Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му.

Главният парижки прокурор г-жа Лор Бекуо заяви, че около 20 заподозрени жертви са се явили, след като през февурари тя призова потенциалните жертви да говорят. Някои от тях вече са били известни на разследващите, каза тя пред телевизия RTL. „Но имахме и нови жертви, които се явиха, такива, които изобщо не познавахме. Има около десет от тях. Изборът, който направихме засега, е да изслушаме тези жертви. Известен брой от тях са в чужбина, така че разследващите се опитват да уговорят срещи, подходящи за времето, когато могат да дойдат в Париж“, разкри тя. 

Следователите също така преглеждат т. нар. досиета на Епстийн  за имена, споменати от предполагаеми жертви, добави тя. „Взехме и компютъра на г-н Епстийн, телефонните му записи, адресните му книги“, каза тя, добавяйки, че екипът ѝ ще „прави искания за международна помощ“. 

Френски разследващи претърсиха луксозния апартамент на Епстийн в Париж през септември 2019 г., повече от месец след като той беше намерен обесен в затворническата си килия в Ню Йорк. Има твърдения, че е набавял млади жени за секс във Франция. „Никой от хората, които потенциално биха могли да бъдат замесени, не е разпитан досега“, добави обаче Бекуо. 

Епстийн се призна за виновен през 2008 г. за набавяне на момиче под 18-годишна възраст за проституция и излежа 13 месеца затвор, преди да бъде освободен с пробация.

Източник: БГНЕС    
Джефри Епстийн Френско разследване Трафик на хора Сексуални престъпления Заподозрени жертви Непълнолетни Досиета Епстийн Парижки прокурор Потенциални съучастници Франция
