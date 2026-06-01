Свят

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

1 юни 2026, 14:59
Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО
Източник: Getty

Р усия представлява заплаха за стратегически морски проход в Арктика, чийто контрол би позволил на Москва да постави Лондон в обсега на свои ракети, предупреди министърът на отбраната на Норвегия Торе Сандвик.

В интервю за The Times Сандвик заяви, че се опасява Русия да не се опита да засили влиянието си в района на т.нар. „Меча пролука“ (Bear Gap), морски участък с ширина около 640 километра между континенталната част на Норвегия и архипелага Свалбард. Според него Москва може да се стреми към контрол над този район, за да си осигури по-свободен достъп до Атлантическия океан.

Мощният руски Северен флот осигурява приблизително две трети от ядрените ударни способности на руския военноморски флот и през последните години се възползва от значителни инвестиции, докато разширява дейността си в северните води край териториите на НАТО.

„Това е въпрос на защита на територията на Великобритания“, предупреди Сандвик. „Ако Путин получи контрол над северната част на Скандинавия, ако успее да контролира Мечата пролука, това представлява пряка заплаха за Обединеното кралство.“

Той добави:

„Виждаме какви оръжейни системи разработва Русия и знаем, че ако успее да контролира Мечата пролука, тя ще може да използва и хиперзвукови ракети срещу НАТО... срещу Лондон, срещу Норвегия, срещу Дания.“

Часовникът тиктака, а Западът върви по тънък лед

Според норвежкия министър този морски проход, който свързва Баренцово море с Норвежко море, има стратегическо значение, съпоставимо с това на пролуката GIUK (между Гренландия, Исландия и Великобритания), която свързва Норвежко море с Атлантическия океан.

Норвегия притежава пълен суверенитет над архипелага Свалбард и по този начин упражнява влияние върху района на Мечата пролука. Съгласно Договора за Свалбард от 1920 г. обаче страната няма право да милитаризира територията или да разполага там военноморска база, поради което архипелагът няма постоянно военно присъствие.

Наскоро Бруно Тертре, заместник-директор на френския мозъчен тръст FRS, написа, че „макар пряка и открита руска военна операция срещу Свалбард да остава малко вероятна, е възможно и дори вероятно засилване на хибридните действия срещу архипелага“.

Той отбелязва, че Норвегия вече е предприела ответни мерки, включително промени в законодателството, които улесняват експулсирането на руски граждани, попадащи под санкции. Освен това през 2025 г. страната закупи осем британски фрегати от клас Type 26.

Миналата седмица норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре съобщи, че Осло ще започне разговори за засилване на сътрудничеството с Франция в областта на ядреното възпиране на фона на нарастващите опасения в Европа относно ангажираността на Съединените щати към сигурността на континента.

В сряда Стьоре посети Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон и подписа ново споразумение за отбрана между двете държави. То предвижда Норвегия да се присъедини към ръководена от Франция инициатива, свързана с ядрените оръжия.

„Правим това в светлината на настоящата ситуация със сигурността в Европа, включително мащабното превъоръжаване на Русия, също и в ядрената сфера, както и поради факта, че тя води пълномащабна война срещу друга европейска държава“, заяви Стьоре пред норвежката информационна агенция NTB.

Според Федерацията на американските учени Русия разполага с най-големия ядрен арсенал в света, около 4400 разположени и складирани ядрени бойни глави. За сравнение, Съединените щати имат приблизително 3700.

Норвегия засилва армията си заради Русия

Миналия месец Русия проведе едни от най-мащабните си ядрени учения през последните години. В тях участваха около 64 000 души, като целта беше подготовка на силите за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“.

Руският президент Владимир Путин заяви пред министъра на отбраната и висшето военно ръководство, че използването на подобни оръжия винаги трябва да бъде крайна и изключителна мярка.

„Предвид нарастващото напрежение в света и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на Съюзната държава Русия и Беларус“, заяви Путин в Кремъл.

По време на ученията Русия изстреля междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума Плесецк в Северна Русия, както и хиперзвукова ракета „Циркон“ от фрегата в Баренцово море. Подводница също така е изстреляла балистична ракета „Синева“ с течно гориво, съобщи руското министерство на отбраната.

Още през февруари британският министър на отбраната Джон Хийли предупреди, че Русия „представлява най-голямата заплаха за сигурността на Арктика и Далечния север от края на Студената война насам“, докато Путин възстановява военното присъствие на страната в региона и отваря отново стари военни бази.

„Великобритания засилва усилията си за защита на Арктика и Далечния север, удвояваме броя на военнослужещите си в Норвегия и разширяваме съвместните учения със съюзниците от НАТО“, заяви Хийли.

Източник: independent    
Русия Арктика Норвегия Меча пролука НАТО сигурност ядрени оръжия военна заплаха Свалбард геополитика
Последвайте ни

По темата

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

Пиратски

Пиратски "парти кораб" потъна край "Острова на рая" - пътници се спасиха в последния момент

Огромна експлозия разтърси Малта

Огромна експлозия разтърси Малта

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

pariteni.bg
Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Откриха&nbsp;най-малкия динозавър, живял някога на Земята</p>

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Любопитно Преди 12 минути

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

,

От куриер до милионер: Спечелил €6 млн. от лотарията се върна на работа, за да изненада колегите си

Любопитно Преди 32 минути

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Свят Преди 1 час

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

България Преди 1 час

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

<p>Булка с предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия</p>

Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Свят Преди 1 час

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

България Преди 1 час

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Любопитно Преди 1 час

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване“, това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Любопитно Преди 1 час

Астролозите са посочили зодиакалните знаци, на които им е най-трудно да изградят близки приятелства поради склонност към емоционална предпазливост. Смята се, че тези черти на характера влияят на доверието и дълбочината на социалните връзки днес

Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Актьорът разказва за спокойния живот в Колорадо, докато половинката му Голди Хоун разкрива защо са обърнали гръб на Лос Анджелис след два брутални обира

Снимката е илюстративна

КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

България Преди 2 часа

Над 120 проверки в цялата страна разкриха пропуски в безопасността и информацията за потребителите

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Любопитно Преди 2 часа

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

<p>След Путин, Лукашенко също отправи остро предупреждение към Армения&nbsp;</p>

След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

Свят Преди 2 часа

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

България Преди 2 часа

<p>&bdquo;Просто се отпуснете&ldquo;: Тръмп твърди, че Иран иска сделка</p>

След размяната на удари: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Свят Преди 2 часа

Изявлението му дойде, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Вирусно видео, показващо метеорит, преминаващ пред изригващ филипински вулкан, предизвика спекулации за извънземни. Неизвестен обект се появи след удара, но експерти предложиха логично обяснение

<p>Путин заплаши Армения с &quot;украински сценарий&quot;</p>

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Свят Преди 2 часа

Изказването на руския президент засилва напрежението с НАТО и поставя под натиск Армения

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Папи Ханс - без оркестър и без танцьори, сам срещу 15 000 души

Edna.bg

Без шум и блясък: Дуа Липа се омъжи на тайна церемония

Edna.bg

Георги Миланов: Напускам Динамо, има вариант да се върна в България

Gong.bg

След драмата в Канада: Цолов се готви за трудния старт в Монако

Gong.bg

Задържаха 17-годишен за нападение над кмета на монтанско село

Nova.bg

Уволниха директора на РИОСВ – Варна

Nova.bg