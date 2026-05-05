Свят

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

5 май 2026, 12:11
Източник: БТА

Д ве бивши манекенки разказват за методите на Даниел Сиад – френски скаут на модели, за когото се твърди, че е подготвял млади жени за сексуална експлоатация от покойния милионер Джефри Епстийн. Разтърсващите признания хвърлят нова светлина върху психологическите тестове и манипулациите, използвани за прекършване на волята на жертвите, съобщава France24.

Бившият френски модел Жулиет Г. споделя, че са й били нужни години, за да осмисли как точно се е озовала в спалнята на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн в Ню Йорк. 43-годишната днес жена е една от двете бивши манекенки, които обвиняват Даниел Сиад – френски скаут на модели с близки връзки с покойния финансист – в „груминг“ (систематична психологическа подготовка на жертвата) с цел запознаването им с потенциални насилници.

Техните истории са част от по-широката вълна на разкрития за изнасилвания и сексуално насилие след глобалното движение MeToo, което доведе до поредица от обвинения във Франция и по света.

„Идентифицирах няколко етапа, които ме доведоха дотам“, споделя Жулиет пред АФП. „Тези мъже, чрез манипулация, провеждат тестове, за да видят докъде ще отстъпи една млада жена.“

Механизмът на капана: „Предаване“ и „Вземане на заложници“

За Жулиет, която пожела анонимност, всичко започва през 2004 г., когато е на 21 години. Сиад – който отрича обвиненията – я заговаря на булевард в Париж. Тя нарича това етап на „набелязване“. Той я пита дали е модел и дали се интересува от „професионални възможности“ в САЩ.

„Мисля, че се опитваше да прецени дали ще приема, без да задавам твърде много въпроси. Точно това направих – оставих нещата неясни, за да не изглеждам трудна“, казва тя.

Скоро тя получава самолетен билет за Ню Йорк и адрес в града. Няма друга информация, но се успокоява, когато нейната агенция за модели потвърждава, че познава Сиад. В Ню Йорк тя отива на адрес на „Медисън Авеню“, където за кратко среща Епстийн. Името му не е споменавано от Сиад до този момент.

Епстийн веднага изисква паспорта ѝ. Това, според Жулиет, е вторият етап – „вземане на заложници“. Без документи тя не може да си тръгне. След това той заявява, че няма време за нея същия ден, но ѝ дава 120 долара и лимузината си, за да отиде на пазар.

Това е третата стъпка. Макар никога да не е искала пари, тя вече е „негов длъжник“. „Дълго време се срамувах. Години по-късно дори мислех да му ги върна“, добавя тя.

„Тест за толерантност“ в спалнята

На следващия ден тя се връща за професионално интервю, но вместо това Епстийн я развежда из сграда, пълна със снимки на женски интимни части. „Беше ли това фин тест за толерантност? Да провери дали ще си тръгна, или ще приема да бъда в такава среда?“, пита се тя.

Когато я отвежда в спалня, вътрешната ѝ аларма се задейства. Той настоява да види тялото ѝ, включително гърдите ѝ, за да може да я препоръча на агенции. „Колебах се, но току-що бях прекарала седем часа в самолета и те бяха платили билета ми... Направих го.“

Епстийн я опипва, след което заявява, че тялото ѝ не е по стандарт и трябва да работи като „ескорт“ на партита, за да печели пари. Жулиет се преструва, че обмисля офертата, но изисква паспорта си обратно. Тя успява да избяга, след като той го намира в купчина от около 20 други чужди паспорта.

Френската връзка и „спасителите“

Жулиет говори сега, за да помогне на разследващите, които търсят съучастниците на Епстийн (който се самоуби в ареста през 2019 г.). Сиад е само един от няколкото французи, обвинени в съучастие. През 2020 г. бе арестуван агентът Жан-Люк Брюнел, който по-късно се самоуби в затвора.

Еба Карлсон (56 г.), бивш шведски модел, също обвинява Сиад в „груминг“. Тя разказва как той се представял за „спасител“, обещавайки слава.

  • Зависимост: Карлсон го последва в Монако и Франция, но обещаната работа не се появява. Без пари тя става напълно зависима от него.
  • Насилие: По думите ѝ, Сиад я изнасилва в къща край Кан.
  • Следващата стъпка: Дни по-късно той ѝ урежда среща с Джералд Мари, тогавашният шеф на агенция Elite в Европа.

Карлсон описва срещата си с Мари в офиса му: „Защо затваря щорите?“, помислила си тя. Той започнал да я ласкае, след което внезапно извършил сексуално посегателство. „Беше, за да ми отнеме силата“, казва тя. По-късно на „прослушване“ в дома му тя вижда десетина момичета, които изглеждали още по-млади и не говорели френски или английски, принудени да дефилират без бельо.

Адвокатите на Даниел Сиад и Джералд Мари отричат всички обвинения, определяйки ги като „неоснователни атаки“. Разследването срещу Мари бе прекратено през 2023 г. поради давност, но Карлсон продължава да говори, за да научи младите хора как да разпознават хищническото поведение навреме.

Източник: France24    
