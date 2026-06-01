Легендарният футболист Кевин Кийгън разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

1 юни 2026, 16:25
Б ившият капитан и селекционер на Англия Кевин Кийгън съобщи, че страда от рак в четвърти стадий, най-напредналата фаза на заболяването, при която то вече се е разпространило в други части на тялото.

Семейството на Кийгън първоначално разкри през януари, че 75-годишният футболен легендарен нападател се бори с рак, след като е бил подложен на изследвания.

Оттогава футболният свят изразява подкрепата си към двукратния носител на наградата за Футболист на годината в Европа, който през последните месеци преминава лечение.

При едно от първите си публични появявания след новината Кийгън бе посрещнат с емоционални овации на крака при завръщането си в Нюкасъл за събитие пред публика.

„Претърпях автомобилна катастрофа и заради това трябваше да ми направят операция“, разказа бившият нападател и мениджър на Нюкасъл Юнайтед от сцената на театър „Тайн Тиътър енд Опера Хаус“.

„Докато ми правеха скенер за операцията, откриха, че имам рак. Казаха ми, че разполагат с абсолютно най-добрия лекар за борба с рака"

Кийгън има забележителна футболна кариера като състезател в отборите на Сканторп Юнайтед, Ливърпул, Саутхемптън и Нюкасъл.

По-късно той бе мениджър на Нюкасъл, Фулъм, националния отбор на Англия и Манчестър Сити.

Кийгън е една от най-влиятелните фигури в историята на Нюкасъл Юнайтед. Именно той създаде прочутия отбор, известен като „Развлекателите“ („The Entertainers“), който се бори за титлата във Висшата лига през 1996 година.

Толкова голям е авторитетът му в клуба, че настоящият старши треньор Еди Хау се е свързал с него, когато пое Нюкасъл през 2021 година, за да получи съвети за клуба и за начина на мислене, необходим за успех.

Хау току-що преживя труден сезон в първенството, след като „свраките“ завършиха на 12-о място във Висшата лига.

Въпреки това Кийгън твърдо подкрепя „първия мениджър, спечелил нещо, откакто повечето от нас са живи“, след като Хау изведе отбора до триумф в Купата на лигата през миналия сезон.

Поканата към Кийгън да се завърне на стадион „Сейнт Джеймсис Парк“ остава отворена. Макар да признава, че не иска да „се натрапва“, клубната легенда подчерта, че „иска да се сбогува“, след като не е посещавал мач на стадиона от 2009 година, когато спечели делото си за принудително напускане след раздялата с клуба.

Въпреки огромния си статут той не желае негова статуя да бъде издигната пред стадиона.

„Ще трябва да изчакате, докато умра, страхувам се“, каза той.

„Изобщо не съм против статуите отвън, но това не е нещо, което означава толкова много за мен.

Моята статуя е начинът, по който ме посрещате.“

В официално изявление Нюкасъл изпрати „искрена подкрепа“ и „най-топли пожелания“ към Кийгън и неговото семейство след поставянето на диагнозата.

„Кевин заема уникално и специално място в историята на Нюкасъл Юнайтед и в сърцата на нашите привърженици“, се казва в съобщението.

„Неговата страст, лидерство и връзка с клуба и града са оставили отпечатък върху някои от най-запомнящите се моменти в нашата история.

Всички в клуба застават зад Кевин и му изпращат сили и най-добри пожелания за пътя, който му предстои, както и на неговото семейство.

Кевин винаги ще бъде посрещан с отворени обятия на „Сейнт Джеймсис Парк“ и се надяваме скоро отново да го видим там.“

Източник: "Би Би Си"    
