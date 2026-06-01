Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

1 юни 2026, 16:39
Източник: БГНЕС, БГНЕС/ЕPA

Nvidia представи нов чип, който позволява функциите на изкуствения интелект (ИИ) да работят директно в лаптопи и настолни компютри, поставяйки компанията в пряка конкуренция с AMD, Intel и Apple.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който се намира в Тайван за изложението Computex, заяви в понеделник, че новият чип RTX Spark е част от съвместните усилия на Nvidia и Microsoft за „преоткриване на персоналния компютър“ в ерата на изкуствения интелект след три години сътрудничество между двете компании.

Според експерти от индустрията новият чип може съществено да промени начина, по който потребителите взаимодействат с изкуствения интелект. Той е проектиран така, че да позволява работата на AI агенти локално на устройството, вместо да разчита изцяло на облачни услуги.

Хуанг посочи, че Nvidia е разработила RTX Spark със съдействието на тайванската компания MediaTek.

„RTX Spark има потенциала да трансформира традиционния компютър, ориентиран към приложенията, в наистина полезен персонален компютър с агентен изкуствен интелект, който през следващите години ще присъства във всеки дом, тъй като частните периферни AI агенти ще се превърнат в ключов фактор“, заяви съоснователят на Counterpoint Research Нийл Шах.

„Това ще бъде моментът на RTX Spark за сегмента на персоналните компютри, подобно на това, което бяха iPhone, ChatGPT или DeepSeek.“

Новият чип и централният процесор Vera подчертават нарастващия фокус на Nvidia върху пазара на персонални компютри и процесори. По време на основната си презентация Хуанг отдели значително внимание именно на RTX Spark и Vera CPU.

Процесорът Vera е разработен специално за AI агенти, а сред първите му потребители са OpenAI, Anthropic и SpaceX, съобщи ръководителят на технологичния гигант с пазарна капитализация от 5 трилиона долара, който традиционно се появи на сцената с черното си кожено яке.

След представянето акциите на AMD и Intel поевтиняха с близо 4% в предборсовата търговия в САЩ. Книжата на Qualcomm загубиха почти 7%, а тези на Apple се понижиха с 0,6%. В същото време акциите на Microsoft поскъпнаха с 3,1%, подкрепени и от възстановяването на софтуерния сектор.

  • Индустрията се насочва към напълно автономни AI агенти

Хуанг говори в навечерието на Computex, едно от най-големите технологични изложения в света, което събира ръководителите на водещи компании от сектора.

Акцентът на Nvidia върху локално работещите AI агенти съвпада с вижданията на главния изпълнителен директор на Qualcomm Кристиано Амон, който също изнесе реч преди откриването на изложението и определи 2026 г. като повратна точка за агентния изкуствен интелект.

„Преди две години говорихме за това как изкуственият интелект ще промени взаимодействието между човека и компютъра и как това ще промени архитектурата на всички наши персонални устройства. През 2026 г. това започва да се превръща в реалност. Именно затова наричаме 2026 година на агентите“, заяви Амон.

Той допълни, че индустрията постепенно се отдалечава от концепцията за изкуствения интелект като инструмент, който просто отговаря на въпроси, и се насочва към напълно автономни агенти.

Според него преходът към агентен AI прави локалните изчисления неизбежни, тъй като сегашните архитектури на устройствата не са създадени за непрекъсната автономна работа.

„Всички тези устройства днес са проектирани за действия, инициирани от потребителя, а не от агентите“, подчерта той.

По време на представянето на финансовите резултати през май Хуанг заяви, че новите процесори Vera дават на Nvidia достъп до нов пазар на стойност около 200 милиарда долара.

„Това ще бъде следващият ни основен двигател на растежа“, каза той в рамките на продължителна презентация, посветена на най-новите AI продукти на компанията и ключовата роля на Тайван в световната технологична индустрия.

Хуанг отхвърли като „пълна глупост“ опасенията, че изкуственият интелект ще намали търсенето на софтуерни инженери. Според него технологията ще стимулира наемането на още повече специалисти, тъй като ще направи работата им по-продуктивна.

„Това е обещанието на изкуствения интелект. Броят на инженерите и софтуерните разработчици всъщност се увеличава. Хората говорят, че AI ще намали работните места, това е пълна глупост. Той води до наемането на повече софтуерни инженери“, заяви Хуанг.

Роденият в тайванския град Тайнан ръководител на Nvidia миналата седмица обяви планове за инвестиции в Тайван на стойност около 150 милиарда долара годишно, като определи острова като епицентър на революцията в областта на изкуствения интелект.

Изказването му в концертната зала Taipei Music Hall идва около две седмици след като придружи президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещение в Пекин като част от делегация на водещи американски корпорации за среща с китайския лидер Си Дзинпин.

Изложението Computex ще се проведе от 2 до 5 юни.

